Allianz-Aktie vor neuem Schub? DZ Bank hebt Kursziel auf 495 Euro

Allianz hatte im zweiten Quartal beziehungsweise im ersten Halbjahr ein kräftiges operatives Ergebnis vorgelegt. Das operative Rekordergebnis belief sich den vorliegenden Angaben zufolge auf 4,9 Milliarden Euro und lag damit knapp elf Prozent über dem Vorjahreswert. Das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg sogar um 17,5 Prozent auf 16,44 Euro. Die Zahlen untermauern damit die Einschätzung, dass der Versicherungskonzern neben einer verlässlichen Kapitalrückführung auch über Wachstumspotenzial verfügt.

Die DZ Bank blickt weiterhin optimistisch auf die Allianz-Aktie. Analyst Thorsten Wenzel hob den fairen Wert für die Titel des Münchner Versicherers von 486 auf 495 Euro an und bestätigte die Einstufung „Kaufen“. Ausschlaggebend sei die aus seiner Sicht attraktive Kombination aus hohen Ausschüttungen und weiterem Gewinnwachstum. Nach dem starken zweiten Quartal passte die DZ Bank zudem ihre Gewinnschätzungen nach oben an. Die Studie wurde am 18. September 2026 veröffentlicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auch die Bewertung wird von Anlegern unterschiedlich eingeordnet. Bei einem Aktienkurs von rund 442 Euro erscheint die Allianz auf Basis eines Kurs-Gewinn-Verhältnisses von knapp unter 14 und einer Dividendenrendite von etwa vier Prozent zunächst nicht übermäßig teuer. Im Vergleich zu anderen Aktien sei die Bewertung damit durchaus moderat, auch wenn eine Rendite von fünf Prozent oder ein KGV von zwölf aus Investorensicht noch attraktiver wäre.

Weniger günstig wirkt auf den ersten Blick das Kurs-Buchwert-Verhältnis. Ausgehend von einem Buchwert je Aktie von rund 164 Euro ergibt sich ein KBV von etwa 2,7. Das deutet auf einen deutlichen Aufschlag zum bilanziellen Eigenkapital hin. Bei Versicherern ist diese Kennzahl allerdings nur im Kontext aussagekräftig, da Ertragskraft, Markenstärke, Kapitalanlageergebnisse und künftige Cashflows eine wichtige Rolle spielen. Die Allianz wird daher nicht allein nach ihrer Substanz bewertet.

Zusätzliche Unterstützung für den Aktienkurs liefert das laufende Aktienrückkaufprogramm. Durch den Einzug eigener Aktien kann sich die Zahl der ausstehenden Titel verringern, was den Gewinn je Aktie und die Ausschüttung je verbleibender Aktie tendenziell stärkt. Die Dividendenzahlungen sind in den vergangenen Jahren zudem kontinuierlich gestiegen: Für das Geschäftsjahr 2025 wurden 17,10 Euro je Aktie genannt, nach 15,40 Euro für 2024.

Darüber hinaus wird über ein mögliches Interesse der Allianz am britischen Pannenhilfe- und Versicherungsanbieter AA berichtet. Ein Abschluss ist bislang nicht bestätigt. Die unterschiedlichen Kursziele internationaler Banken zeigen zugleich die bestehenden Unsicherheiten. Während einzelne Häuser deutlich höhere Werte erwarten, liegen andere erheblich darunter. Risiken bleiben insbesondere geopolitische Spannungen, Naturkatastrophen und die allgemeine Entwicklung der Finanzmärkte.

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,91 % und einem Kurs von 441,8EUR auf Tradegate (18. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.