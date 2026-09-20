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    Renk-Aktie: Goldman Sachs sieht Kaufchance – UBS knackt 5%-Hürde

    Renk-Aktie: Goldman Sachs sieht Kaufchance – UBS knackt 5%-Hürde
    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    **Goldman Sachs sieht Einstiegschance bei Renk – UBS überschreitet Fünf-Prozent-Schwelle**

    Die US-Investmentbank Goldman Sachs bewertet die Aktie des Augsburger Rüstungsspezialisten Renk wieder positiver. Analyst Sam Burgess stufte den Titel von „Neutral“ auf „Buy“ hoch. Das Kursziel bleibt unverändert bei 65 Euro. Nach dem jüngsten Kursrückgang biete sich Anlegern nun eine attraktive Einstiegsmöglichkeit, schrieb Burgess in einer am Freitag veröffentlichten Studie.

    Ausschlaggebend für die optimistischere Einschätzung ist vor allem die aus Sicht von Goldman Sachs gut absehbare operative Entwicklung. Renk sei als Hersteller von Getrieben und Antriebssystemen für militärische Fahrzeuge durch eine vergleichsweise hohe Planbarkeit bei Wachstum und Gewinn gekennzeichnet. Der Konzern profitiert dabei von den steigenden Verteidigungsausgaben zahlreicher Staaten und der zunehmenden Nachfrage nach modernisierten sowie neu beschafften Waffensystemen.

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    Mit dem unveränderten Kursziel signalisiert Goldman Sachs, dass sich an der grundlegenden Bewertung des Unternehmens nichts geändert hat. Die Hochstufung beruht vielmehr auf dem zwischenzeitlichen Kursrückschlag und dem damit verbesserten Chance-Risiko-Verhältnis. Bis zum Erreichen des Kursziels sieht die Bank damit ein entsprechendes Aufwärtspotenzial, ohne jedoch neue operative Prognosen oder eine veränderte Bewertungsgrundlage zu nennen.

    Unterdessen hat die UBS Group ihre Beteiligung beziehungsweise ihre meldepflichtigen Positionen an Renk offengelegt. Zum 16. September überschritt der Gesamtanteil der Stimmrechte und Finanzinstrumente die Schwelle von fünf Prozent. Die UBS meldete insgesamt 5,08 Prozent. Davon entfallen 1,10 Prozent auf Stimmrechte und 3,98 Prozent auf Instrumente im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes.

    Die direkt oder zugerechneten Stimmrechte belaufen sich auf 1.096.315 Aktien beziehungsweise 1,1 Prozent des Grundkapitals. Hinzu kommen verschiedene Finanzinstrumente. Dazu zählen unter anderem Rechte zur Rückforderung verliehener Aktien im Umfang von 0,89 Prozent, Nutzungsrechte an Aktien von 2,75 Prozent sowie langfristige Kaufoptionen über 0,06 Prozent. Weitere 0,28 Prozent entfallen auf Instrumente, die unter eine andere Kategorie des WpHG fallen, darunter Short-Put-Optionen und Rechte an Wandelanleihen.

    Die Mitteilung nennt eine Beteiligungskette über die UBS Group, UBS Asset Management und weitere Tochtergesellschaften. Aus der Pflichtmeldung geht jedoch kein strategisches Engagement oder eine konkrete Anlageabsicht hervor. Sie dokumentiert zunächst lediglich die meldepflichtige Position des Finanzkonzerns. Für Renk bleibt damit vor allem das positive Analystenvotum relevant: Goldman Sachs traut dem Unternehmen trotz der jüngsten Kursschwäche weiteres Wachstum und steigende Erträge zu.



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    Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,18 % und einem Kurs von 42,27EUR auf Tradegate (18. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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