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    Frankreich schockt die Euro-Märkte: Deutsche Anleihen unter Druck

    Frankreich schockt die Euro-Märkte: Deutsche Anleihen unter Druck
    Foto: adobe.stock.com

    **Deutsche Staatsanleihen unter Druck – Frankreich belastet den Euro-Rentenmarkt**

    Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind zum Wochenausklang gefallen. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future gab um 0,39 Prozent auf 120,31 Punkte nach. Im Gegenzug stieg die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe auf 3,53 Prozent. Damit blieb sie zwar unter dem mehrjährigen Hoch von 3,57 Prozent, das am Dienstag erreicht worden war, bewegte sich aber weiterhin auf einem erhöhten Niveau.

    Deutlich stärker zogen die Renditen französischer Staatsanleihen an. Die Verzinsung zehnjähriger französischer Papiere erreichte 4,56 Prozent und lag damit rund einen Prozentpunkt über dem deutschen Vergleichswert. Frankreich weist inzwischen die höchste Zehnjahresrendite in der Eurozone auf. Auslöser sind vor allem die angespannte Haushaltslage und die unsicheren politischen Mehrheiten. Die Regierung hatte angekündigt, ihr Defizitziel deutlich zu verfehlen. Zugleich seien politisch schwierige Ausgabenkürzungen erforderlich, um die Haushaltslücke bis 2027 zu schließen.

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    Finanzminister Roland Lescure bezeichnete das Defizitziel für das kommende Jahr dennoch als „ehrgeizig und realistisch“. Da die Regierung im Parlament über keine Mehrheit verfügt, gilt die Umsetzung von Sparmaßnahmen jedoch als schwierig. Zusätzlich verlängerte Paris Unterstützungen bei den Treibstoffkosten für Landwirtschaft, Baugewerbe und Fischerei bis zum Jahresende. Die Entwicklung schürt an den Anleihemärkten der übrigen Euroländer Sorgen vor einer weiteren Ausweitung der Renditeabstände.

    In den Tagen zuvor hatten sinkende Ölpreise die Rentenmärkte zeitweise gestützt. Der Euro-Bund-Future war zwischenzeitlich auf 120,83 Punkte gestiegen, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 3,47 Prozent zurückging. Die Entspannung am Ölmarkt erwies sich jedoch als nicht nachhaltig. Zwar dämpften die seit Mittwoch fallenden Rohölpreise die Inflations- und Zinserwartungen leicht, doch die geopolitischen Risiken bleiben hoch. Eine dauerhafte Öffnung der Straße von Hormus ist weiterhin nicht absehbar.

    Zusätzlichen Druck erzeugten die deutschen Erzeugerpreise, die im August stärker als erwartet zulegten. Steigende Erzeugerpreise können sich mit Verzögerung auf die Verbraucherpreise auswirken. Zugleich rechnen die Verbraucher im Euroraum laut einer EZB-Umfrage für die kommenden zwölf Monate mit einer Inflation von durchschnittlich drei Prozent. Mittelfristig erwarten sie ebenfalls erhöhte Teuerungsraten. Für die Europäische Zentralbank ist dies ein Warnsignal. Marktteilnehmer halten deshalb weitere Leitzinserhöhungen für möglich. Die jüngste Zinserhöhung der US-Notenbank und die unveränderte, aber zunehmend restriktive Haltung der Bank of England unterstreichen das angespannte internationale Zinsumfeld.



    BUND Future

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    -1,77 %
    ISIN:DE0009652644WKN:965264

    BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 120,5EUR auf L&S Exchange (18. September 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.




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