🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWacker Chemie AktievorwärtsNachrichten zu Wacker Chemie
    145 Aufrufe 145 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wacker Chemie senkt Ziele deutlich – Aktie dreht ins Minus

    Wacker Chemie senkt Ziele deutlich – Aktie dreht ins Minus
    Foto: Andreas Gebert - dpa

    **Wacker Chemie senkt mittelfristige Ambitionen – Aktie dreht ins Minus**

    Wacker Chemie rückt von seinen bisherigen Mittelfristzielen ab. Angesichts der anhaltend schwierigen weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen verabschiedet sich der Spezialchemiekonzern von der im Jahr 2022 formulierten Perspektive, bis 2030 einen Umsatz von rund zehn Milliarden Euro zu erzielen. Auch beim operativen Ergebnis zeigt sich das Unternehmen vorsichtiger: Die operative Marge auf Basis des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll künftig nicht mehr über 20 Prozent, sondern lediglich etwa 15 Prozent erreichen. Ein konkretes Zieljahr nannte Vorstandschef Christian Hartel dafür nicht mehr.

    Anlässlich des Kapitalmarkttags in London erklärte Wacker, das Geschäft solle künftig stärker wachsen als die globale Wirtschaft. Damit ersetzt der Konzern konkrete Finanzziele durch eine allgemeinere Wachstumsambition. Die frühere Zielsetzung war bereits vor zwei Jahren angepasst worden. Im Geschäftsbericht für 2025 hatte der Vorstand angesichts der veränderten weltwirtschaftlichen Lage eine erneute Überprüfung angekündigt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Wacker Chemie AG!
    Long
    80,29€
    Basispreis
    0,59
    Ask
    × 14,50
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    91,45€
    Basispreis
    0,67
    Ask
    × 12,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Zusätzliche Unterstützung soll ein vor knapp einem Jahr gestartetes Sparprogramm liefern. Bis 2028 will Wacker die jährlichen Kosten um mehr als 300 Millionen Euro reduzieren. Gleichzeitig soll die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) künftig über zehn Prozent liegen. Der Konzern setzt damit stärker auf Effizienzsteigerungen und eine Verbesserung der Kapitalrendite, während konkrete Vorgaben für Umsatz und Profitabilität in den Hintergrund treten.

    Die Reaktion der Börse fiel zunächst uneinheitlich aus. Vorbörslich legten die Aktien auf Tradegate zeitweise um 2,1 Prozent auf 90,55 Euro zu. Anleger spekulierten offenbar darauf, dass die Aussagen zum laufenden Geschäft die gesenkten Langfristziele ausgleichen könnten. Im weiteren Handelsverlauf drehten die Papiere jedoch ins Minus und verloren zuletzt 3,1 Prozent auf 85,95 Euro. Damit setzte sich die seit Anfang September bestehende Kursschwäche fort. Für das Jahr 2026 steht trotz des Rückgangs weiterhin ein überdurchschnittliches Kursplus von rund 24 Prozent zu Buche.

    Analysten bewerteten insbesondere die kurzfristige Geschäftsentwicklung positiv. Marcus Dunford-Castro vom Analysehaus Jefferies erwartet, dass Wackers operatives Ergebnis im dritten Quartal über den Markterwartungen liegen könnte. Jefferies beließ die Einstufung dennoch auf „Hold“ und das Kursziel bei 93 Euro. JPMorgan-Analyst Chetan Udeshi bezeichnete die neuen Pläne als weitgehend erwartungsgemäß. Enttäuschend sei allerdings, dass es beim Solar-Polysilizium keine wesentlichen strukturellen Neuerungen gebe. Auf längere Sicht fehlten nun klare Zeitpläne und überprüfbare Meilensteine.



    Wacker Chemie

    -1,16 %
    -5,34 %
    -7,52 %
    -11,06 %
    +35,73 %
    -38,45 %
    -43,59 %
    +13,63 %
    -9,95 %
    ISIN:DE000WCH8881WKN:WCH888
    Wacker Chemie direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,16 % und einem Kurs von 85,55EUR auf Tradegate (18. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Wacker Chemie senkt Ziele deutlich – Aktie dreht ins Minus **Wacker Chemie senkt mittelfristige Ambitionen – Aktie dreht ins Minus** Wacker Chemie rückt von seinen bisherigen Mittelfristzielen ab. Angesichts der anhaltend schwierigen weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen verabschiedet sich der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     