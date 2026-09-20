W&W plant Wechsel in den Scale: 75 Cent Dividende in Aussicht

Mit dem Schritt verfolgt W&W vor allem das Ziel, den regulatorischen und administrativen Aufwand zu reduzieren. Nach Angaben des Unternehmens sind die Anforderungen in den regulierten Marktsegmenten mit erheblicher Komplexität und hohen Kosten verbunden. Für einen stark auf den deutschen Heimatmarkt ausgerichteten Konzern biete die bisherige Börsenregulierung nur einen begrenzten zusätzlichen Mehrwert.

Die Wüstenrot & Württembergische AG (W&W) will ihre Aktie aus dem regulierten Markt nehmen und künftig im Freiverkehrssegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse handeln lassen. Einen entsprechenden Antrag hat der Vorsorgekonzern am 17. September 2026 beschlossen. Nach derzeitiger Planung soll der Segmentwechsel zum 6. Oktober 2026 wirksam werden.

Auch die Rechnungslegung soll sich verändern. W&W plant, künftig nicht mehr nach den internationalen IFRS-Standards, sondern nach dem deutschen Handelsgesetzbuch (HGB) zu bilanzieren. Die Gesellschaft begründet dies mit ihrer Eigentümer- und Unternehmensstruktur sowie der Konzentration auf den heimischen Markt. Der Wechsel in den Freiverkehr bedeutet zugleich, dass bestimmte kapitalmarktrechtliche und regelmäßige Berichtspflichten entfallen oder in geringerem Umfang anfallen.

Von den erwarteten Einsparungen sollen auch die Aktionärinnen und Aktionäre profitieren. Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen, der Hauptversammlung ab 2027 – bei planmäßiger Geschäftsentwicklung und mit Wirkung für das Geschäftsjahr 2026 – eine Dividende von 0,75 Euro je dividendenberechtigter Aktie vorzuschlagen. Das wären zehn Cent mehr als bisher. W&W stellt damit eine direkte Beteiligung der Anteilseigner an den positiven Kosteneffekten des Börsensegmentwechsels in Aussicht.

Bei einer Dividende von 0,75 Euro verweist das Unternehmen auf eine Rendite von rund 4,5 Prozent. Rund 20 Prozent der Aktien befinden sich im Streubesitz. Die W&W-Aktie ist derzeit unter anderem im SDAX vertreten; der Wechsel aus dem regulierten Markt kann jedoch Auswirkungen auf die Indexzugehörigkeit und die Wahrnehmung durch institutionelle Investoren haben. Zudem gelten im Scale-Segment geringere Transparenz- und Publizitätsanforderungen als im Prime Standard. Dies kann den laufenden Aufwand senken, zugleich aber die Vergleichbarkeit und Informationsdichte für Anleger verändern.

W&W sieht sich als Vorsorgekonzern mit mehr als sechs Millionen Kundinnen und Kunden. Die Gruppe bündelt Geschäfte in den Bereichen Wohnen, Versicherung, Vermögensbildung und finanzielle Vorsorge. Langfristige Unternehmensziele und nachhaltiges Wachstum sollen nach Unternehmensangaben trotz der regulatorischen Neuausrichtung im Mittelpunkt bleiben.

Die Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 14,26EUR auf Tradegate (18. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.