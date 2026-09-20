Wolford setzt auf Kontinuität: COO Polito bleibt bis 2028

Polito ist bei Wolford als Chief Operating Officer (COO) für das operative Geschäft verantwortlich. Mit der Verlängerung bestätigt der Aufsichtsrat die bestehende Führungsstruktur des Unternehmens. Der Vorstand wird weiterhin aus Polito und Marco Pozzo bestehen, der als Chief Executive Officer (CEO) amtiert. Veränderungen an der Zusammensetzung des Managementgremiums sind damit nach den vorliegenden Angaben nicht vorgesehen.

Die Wolford AG setzt auf Kontinuität in ihrer Unternehmensführung. Der Aufsichtsrat des österreichischen Strumpf- und Bekleidungsherstellers hat das Vorstandsmandat von Ralf Polito vorzeitig verlängert. Polito bleibt damit bis zum 6. Juli 2028 Mitglied des Vorstands. Sein bisheriger Vertrag wäre am 31. Dezember 2026 ausgelaufen.

Wolford veröffentlichte die Personalentscheidung am 18. September 2026 als Insiderinformation gemäß Artikel 17 der europäischen Marktmissbrauchsverordnung. Die Meldung wurde über den Finanzdienstleister EQS Group verbreitet. Konkrete Angaben zu den Konditionen des verlängerten Vorstandsvertrags machte das Unternehmen nicht.

Die Entscheidung fällt in eine Phase, in der Investoren besonders auf die operative Entwicklung und die Umsetzung der strategischen Ausrichtung des Unternehmens achten. Die Verlängerung des COO-Mandats schafft zunächst personelle Planungssicherheit über das bisherige Vertragsende hinaus. Welche konkreten Ziele oder Verantwortungsbereiche mit der Vertragsverlängerung verbunden sind, teilte Wolford in der Ad-hoc-Mitteilung nicht mit.

Parallel zur Personalie informierte Wolford über die Veröffentlichung seines Halbjahresfinanzberichts. Der Bericht ist seit dem 18. September 2026 online abrufbar. Das Unternehmen stellte sowohl eine deutsche als auch eine englische Fassung bereit. Die Veröffentlichung erfolgt als Halbjahresfinanzbericht gemäß § 125 Börsegesetz (BörseG).

Der Bericht kann über den Bereich Investor Relations auf der Wolford-Internetseite eingesehen werden. Die Mitteilung selbst enthält jedoch keine Finanzkennzahlen, keine Aussagen zur Umsatz- oder Ergebnisentwicklung und keine aktualisierte Prognose. Eine Bewertung der Geschäftsentwicklung ist daher auf Grundlage der beiden EQS-Mitteilungen allein nicht möglich. Maßgeblich dafür sind die im Halbjahresbericht veröffentlichten Angaben zu Umsatz, Ergebnis, Liquidität, Verschuldung und Ausblick.

Die Wolford AG mit Sitz in Bregenz ist unter anderem an der Wiener Börse sowie im Freiverkehr der Börsen Düsseldorf, Frankfurt und Tradegate gelistet. Die Aktiengesellschaft führt die ISIN AT0000834007 und die Wertpapierkennnummer 83400. Mit der Vertragsverlängerung von Polito und der Veröffentlichung des Halbjahresberichts hat Wolford am 18. September sowohl eine zentrale Personalentscheidung als auch ein reguläres Finanzberichtsthema bekannt gegeben.

Die Wolford Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 2,34EUR auf Lang & Schwarz (19. September 2026, 12:58 Uhr) gehandelt.