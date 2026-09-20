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    Umfrage

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    AfD bleibt stärkste Kraft - Grüne und Linke legen zu

    Für Sie zusammengefasst
    • AfD bleibt bundesweit mit 29 Prozent stärkste Kraft
    • CDU und CSU bleiben bei 20 Prozent, Grüne bei 14
    • Linke und FDP legen zu, 1202 Menschen wurden befragt
    Umfrage - AfD bleibt stärkste Kraft - Grüne und Linke legen zu
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Die AfD bleibt einer Insa-Umfrage zufolge mit unverändert 29 Prozent bundesweit stärkste Kraft. Im Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts für die "Bild am Sonntag" liegt sie damit weiter vor CDU und CSU, die wie in der Vorwoche auf 20 Prozent kommen. Die Grünen erreichen 14 Prozent, die SPD liegt unverändert bei 13 Prozent.

    Die Linke verbessert sich demnach um einen Prozentpunkt auf 11 Prozent. Auch die FDP legt um einen Punkt auf 5 Prozent zu. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) kommt auf 3 Prozent, auf sonstige Parteien entfallen 5 Prozent - zwei Punkte weniger als in der Vorwoche. Für die Erhebung wurden den Angaben zufolge vom 14. bis zum 18. September 1.202 Menschen befragt.

    Wahlumfragewerte sind Momentaufnahmen und immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungen die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang./sl/DP/zb






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