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    Telekom-Chef

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    'Ich freue mich über jede Baustelle'

    Für Sie zusammengefasst
    • Höttges fordert mehr Zuversicht für Deutschland
    • KI soll breit wirken und klare Regeln erhalten
    • KI verändert Arbeit und gleicht Fachkräftemangel aus
    Telekom-Chef - 'Ich freue mich über jede Baustelle'
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    BERLIN (dpa-AFX) - Telekom-Chef Tim Höttges mahnt mehr Zuversicht an, damit Deutschland wieder vorankommt. "Ich freue mich über jede Baustelle, weil jede Baustelle ein Zeichen ist, dass etwas getan wird und sich in diesem Land etwas verändert", sagte Höttges der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Wir brauchen mehr Optimismus und sollten aufhören, in einer Negativspirale über jede Baustelle zu diskutieren."

    Es bringe nichts, sich über Baustellen aufzuregen und sie nur negativ als etwas zu sehen, was Stau oder längere Fahrtwege verursache. Auf längere Sicht verbesserten Baustellen die Situation. "Allerdings sollten auf den Baustellen auch Menschen arbeiten", sagte Höttges.

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    "KI ist das größte Geschenk"

    Optimismus sei Grundlage für eine Aufbruchstimmung, die es in Deutschland und Europa brauche. Beim Thema Künstliche Intelligenz (KI) bezeichnet sich Höttges als "größten Optimisten". "KI ist das größte Geschenk, das die Menschheit zu meinen Lebzeiten bekommen hat." Deutschland könne mit KI Kompetenzlücken etwa bei der Softwareentwicklung schließen und die Produktivität seiner Wirtschaft deutlich steigern. "KI kann jeden Bereich unseres Lebens ein Stück weit besser machen."

    Höttges warnte zugleich davor, an das Thema naiv heranzugehen. "Wir müssen jetzt aufpassen, damit die Vorteile von KI auch wirklich in der Breite der Bevölkerung ankommen und nicht nur ein paar Tech-Unternehmen profitieren oder Konsumenten manipuliert werden." Es brauche klare Regeln für den Einsatz der Technologie. "Wir müssen KI demokratisieren und ein Stück weit domestizieren. Das ist machbar." Die KI-Agenten müssten sich an die rechtlichen Rahmenbedingungen halten. Aus bislang bekannten Fehlern müsse man lernen und gegensteuern.

    Umbruch am Arbeitsmarkt

    Sorgen vor Arbeitsplatzverlusten könne er nachvollziehen. Der Umbruch in der Beschäftigung sei aber unvermeidlich. "Jedes Unternehmen sollte sich fragen: Ginge es uns besser, wenn wir uns der KI-Entwicklung verweigern, oder schlechter?"

    KI werde die Arbeitswelt verändern. "Bestimmte Routinetätigkeiten werden wir reduzieren, aber dafür entstehen andere Jobs." Gleichzeitig werde Deutschland in den kommenden Jahren aufgrund des demografischen Wandels schrittweise weniger Erwerbstätige und mehr Rentner haben. Einige Unternehmen bekämen dies bereits bei der Suche nach Fachkräften zu spüren.

    "Wir brauchen KI, um die Dienstleistungsfähigkeit und Servicefähigkeit unserer Wirtschaft aufrechtzuerhalten", sagte Höttges. "Wir müssen die Chancen sehen und gleichzeitig die Sorgen der Menschen vor Veränderungen in der Arbeitswelt ernst nehmen."/wdw/DP/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,31 % und einem Kurs von 27,09 auf Tradegate (18. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um -3,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,77 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 131,38 Mrd..

    Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -0,33 %/+47,66 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwache Kursentwicklung der Deutschen Telekom: Die Aktie notiert nahe dem tiefsten Stand seit Juli und scheitert wiederholt an der Marke von 29 Euro. Belastend wirken die Schwäche europäischer Telekomwerte nach einer Morgan-Stanley-Abstufung von Orange sowie Sorgen über Wettbewerb, politische Unsicherheiten und Verschuldung. Zugleich werden ein niedrigerer Kurs für das Aktienrückkaufprogramm, steigender EPS und mögliche Dividendeneffekte genannt. Einige sehen die Aktie als chronisch unterbewertet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

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    dpa-AFX
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