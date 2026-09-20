🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    46 Millionen Euro Investition

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Coherent eröffnet Neubau

    Für Sie zusammengefasst
    • Coherent eröffnet Neubau für Lasertechnologien
    • 46 Millionen Euro fließen in den Lübecker Ausbau
    • Lübecker Standort erreicht 27.000 Quadratmeter
    46 Millionen Euro Investition - Coherent eröffnet Neubau
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    LÜBECK (dpa-AFX) - Der US-Laserhersteller Coherent hat an seinem Standort in Lübeck einen Neubau eröffnet. Der Ausbau schaffe zusätzliche Kapazitäten für die Entwicklung und Produktion von Hochpräzisionslasern und optischen Technologien, die etwa bei der Halbleiterfertigung oder der Medizintechnik genutzt werden, teilte das Unternehmen mit. Insgesamt investierte Coherent 46 Millionen Euro in die Erweiterung.

    Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther nannte die Investition ein starkes Signal für Schleswig-Holstein als Standort für Industrie und Innovation. Coherent beweise, dass international erfolgreiche Hightechproduktion im Norden wachsen könne. "Der Neubau steht für ein klares Bekenntnis zum Medizinstandort Lübeck", betonte der CDU-Politiker

    "Lübeck ist ein wichtiger Teil des globalen Innovations- und Fertigungsnetzwerks von Coherent und verfügt über eine große Expertise bei Lasertechnologien, die einige der weltweit fortschrittlichsten Anwendungen ermöglichen", sagte der Coherent-Ceo Jim Anderson. Mit der Investition stärke das Unternehmen nicht nur seine Wachstums- und Innovationskraft, sondern bekräftige auch sein langfristiges Engagement für moderne Hightech-Fertigung in Deutschland.

    40-jähriges Jubiläum in Lübeck

    Bereits 2022 investierte das Unternehmen mehr als 50 Millionen Euro in die erste Ausbaustufe am Estlandring in Lübeck. Mit der Eröffnung der zweiten Ausbaustufe umfasst der Standort den Angaben nun rund 27.000 Quadratmeter. Lübeck ist damit der größte Forschungs- und Fertigungsstandort von Coherent in Deutschland.

    Mehr als 550 Mitarbeitende entwickeln und produzieren hier laut dem Unternehmen moderne Lasertechnologien und optische Komponenten. Die Erweiterung falle zudem mit dem 40-jährigen Jubiläum von Coherent in Lübeck zusammen. Das Unternehmen wurde 1971 gegründet und ist heute nach eigenen Angaben in mehr als 20 Ländern tätig./xil/DP/zb







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    46 Millionen Euro Investition Coherent eröffnet Neubau Der US-Laserhersteller Coherent hat an seinem Standort in Lübeck einen Neubau eröffnet. Der Ausbau schaffe zusätzliche Kapazitäten für die Entwicklung und Produktion von Hochpräzisionslasern und optischen Technologien, die etwa bei der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     