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    Nach Trump-Verbot

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    Reporter von MS NOW nicht ins Weiße Haus gelassen

    Für Sie zusammengefasst
    • MS NOW-Reporter verlieren Zugang zum Weißen Haus
    • Presseausweise an Sicherheitsschleuse abgenommen
    • Trump wirft Medien Falschnachrichten vor
    Nach Trump-Verbot - Reporter von MS NOW nicht ins Weiße Haus gelassen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Nachdem US-Präsident Donald Trump mehreren Medien den Zugang zum Weißen Haus verboten hat, sind einem Reporter und einem Kameramann des betroffenen Senders MS NOW eigenen Angaben zufolge tatsächlich der Zutritt verwehrt worden. Ihnen seien an einer Sicherheitsschleuse außerhalb des Weißen Hauses die Pressezugangsausweise abgenommen worden, berichteten die beiden via MS NOW.

    Zuvor war nicht klar gewesen, wie weitreichend das Verbot sein würde und wie genau es umgesetzt werden sollte. MS NOW teilte mit, man werde mit "allen notwendigen Schritten" dagegen vorgehen.

    Trump hatte am Freitag erklärt, MS NOW sowie dem TV-Sender CNN und dem Newsportal "Politico" sei ab sofort der Zugang zum Weißen Haus verboten. Der US-Präsident warf ihnen vor, Falschnachrichten zu verbreiten. Kritiker sehen darin einen Einschüchterungsversuch und Angriff auf die Pressefreiheit. Was genau der Anlass für Trumps Ankündigung war, blieb unklar./cah/DP/zb






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