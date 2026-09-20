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    Evers

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    Bundesregierung zeigt Handlungsfähigkeit

    Für Sie zusammengefasst
    • Evers lobt die Bundesregierung für ihr Handeln
    • Bezahlbares Wohnen bleibt Berlins Top-Priorität
    • CDU und Linke liefern sich ein knappes Rennen
    Evers - Bundesregierung zeigt Handlungsfähigkeit
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Aus Sicht von Berlins CDU-Spitzenkandidat Stefan Evers zeigt die Bundesregierung mit den Plänen zur Entlastung der Bürger bei den hohen Spritpreisen Handlungsfähigkeit. "Ich persönlich kann mir da noch mehr vorstellen. Aber gut ist, dass diese Bundesregierung wieder Tritt fasst, dass sie vertrauensvoll zusammenarbeitet", sagte Evers der Deutschen Presse-Agentur am Rande eines Wahlkampfabschlusstermins in Tempelhof.

    Die Regierung aus CDU und SPD in Berlin habe in den vergangenen drei Jahren gezeigt, wie man "auch unter großem Druck in einer schwierigen Koalition" vertrauensvoll zusammenarbeite. "Das erwarte ich auch von der Bundesregierung", so Evers weiter. Die Bezahlbarkeit des täglichen Lebens sei in Berlin ein großes Thema. "Deswegen tun wir so viel dafür, dass wir wieder ausreichend Wohnraum haben. Das ist Top-Priorität", betonte der CDU-Politiker. Auch das Thema Energiepreise beschäftige die Koalition schon lange.

    Wie auch seine schärfste Konkurrentin von den Linken, Elik Eralp, sieht Evers in der Berlin-Wahl eine Richtungswahl. "Wir haben uns zurück ins Rennen gekämpft, und jetzt stehen wir kurz vor einem Fotofinish zwischen CDU und Linke. Und damit steht Berlin vor einer Richtungswahl, bei der wirklich jede Stimme zählt", sagte er.

    Knappes Rennen zwischen CDU und Linke

    In den jüngsten Umfragen kristallisierte sich ein Zweikampf zwischen Linke und CDU um Platz eins heraus. In den letzten fünf Erhebungen war zumeist die Linke (20-23 Prozent) knapp vorn, dicht gefolgt von der CDU (20-21 Prozent), bei einer Umfrage bestand Gleichstand.

    CDU-Spitzenkandidat Evers will verhindern, dass mit Elif Eralp erstmals die Linken in das Rote Rathaus einziehen könnten. Die Unterschiede zwischen den beiden Parteien könnten nicht größer sein, erklärte der CDU-Politiker.

    Auch das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) beendet erst am Samstag offiziell den Wahlkampf. Bei den meisten anderen Parteien war dies bereits am Freitag der Fall./mvk/DP/zb







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