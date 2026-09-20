Trump setzt stärker auf KI trotz Warnungen vor Gefahren
- Trump will KI trotz Warnungen vor Risiken beschleunigen
- KI-Labore fordern wegen Risiken weniger Tempo
- Trump plant KI-Einheit und ernennt einen KI-Zar
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will die Entwicklung Künstlicher Intelligenz (KI) in den USA weiter beschleunigen - trotz wachsender Warnungen vor existenziellen Risiken der Technologie. "Wir werden das Wachstum dieser unglaublichen Industrie in keinster Weise behindern oder abwürgen", schrieb Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social. Er verwies erneut darauf, dass die USA bei der Technologie vor China und dem Rest der Welt lägen - und er wolle, dass dies so bleibt.
Aufsehenerregende Warnungen
Zuletzt hatten nach eigenständigen Hacking-Attacken durch KI-Software auch führende Labore wie Anthropic und der ChatGPT-Entwickler OpenAI sich dafür ausgesprochen, die Entwicklung Künstlicher Intelligenz abzubremsen. Sie sehen das Risiko, dass die Technologie der Kontrolle durch Menschen entgleiten könnte.
Einige Forscher aus der Branche warnen auch, dass KI unter Umständen die Menschheit auslöschen könne. Solche Szenarien sind allerdings umstritten. Zugleich gibt es in den USA eine wachsende Bewegung gegen den Bau riesiger Rechenzentren für Künstliche Intelligenz, unter anderem weil die Anlagen Strom und Wasser verteuern.
Neuer "KI-Zar"
Trump verkündete zugleich, eine "AI Force" solle sich der "schlechten" Auswirkungen Künstlicher Intelligenz annehmen, im Rahmen der existierenden Strafgesetzordnung. Er verwies in diesem Zusammenhang auf die in seiner ersten Amtszeit gegründete Space Force, die Gefahren aus dem All abwehren soll. Zudem wolle er in Kürze einen "KI-Zar" benennen - eine Art Beauftragten der Regierung für die Technologie.
Bis März agierte der Silicon-Valley-Unternehmer David Sacks in dieser Rolle, zog sich aber zurück, nachdem die Frist für seine Aktivität als externer Regierungsmitarbeiter abgelaufen war. Die Details zu der von Trump angekündigten "AI Force" sind zunächst unklar. Ihre Gründung könnte zugleich als ein erster Versuch seiner Regierung interpretiert werden, doch eine staatliche Aufsicht der Technologie zu etablieren./so/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,07 % und einem Kurs von 193,1 auf Tradegate (18. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +3,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,40 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,66 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 344,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +55,33 %/+107,10 % bedeutet.
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Community Beiträge zu NVIDIA - 918422 - US67066G1040
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.
Quelle: Stock3
https://de.investing.com/news/stock-market-news/bank-of-america-hebt-prognose-fur-ushalbleiterindustrie-an-18--jahrliches-wachstum-erwartet-93CH-3662739
Warum dann aber bei Nvidia zitternde Kniee erhalten? Warum nicht, wenn man eine Markt Korrektur erwartet, eher auf Kandidaten zielen, die tatsächlich mehr als 20% fallen könnten? Die Logik dahinter erschließt sich mir eifnach nicht, wenn Leute hier zu Nvidia kommen und meinen, "es steht eine Korrektur bevor", "hier kann man short gehen" etc. - Guckt doch doch davor doch wenigsten andere Werte vom NDX100 an. 3/4 davon mehr dazu eignen sich besser als eine Nvidia. Daher ist das für mich verschwendete Lebenszeit.
Diesen Schwachsinn hat der Spinner Fugmann, ein angeblicher Experte, herausgehauen. Die KI Unternehmen würden sich gegenseitig Aufträge zuschieben, um angeblichen Umsatz vorzugaukeln. Dieser Typ ist so schizophren, der Stand zu nahe an der Wand mit der Schaukel. Da gibt es ja noch mehr dieser Experten. Was ich bisher aus einigen Foren gelernt habe ist, es gibt Fans und Hater. Leider habe ich zu oft auf die beide im falschen Moment gehört, obwohl ich immer wieder feststellte, das Gegenteil war der Fall und Chancen nie genutzt oder zu spät. Bedauerlicherweise leben diese Foren und Wallstreet-Online davon. Kritik wird gelöscht, aber Typen wie Pollinger und andere Säcke dürfen hier ein und aus gehen, da passiert nichts. Nur ein neuer Name, aber die gleiche Nachricht.