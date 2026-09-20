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    Trump setzt stärker auf KI trotz Warnungen vor Gefahren

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump will KI trotz Warnungen vor Risiken beschleunigen
    • KI-Labore fordern wegen Risiken weniger Tempo
    • Trump plant KI-Einheit und ernennt einen KI-Zar
    Trump setzt stärker auf KI trotz Warnungen vor Gefahren
    Foto: Arne Dedert - DPA

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will die Entwicklung Künstlicher Intelligenz (KI) in den USA weiter beschleunigen - trotz wachsender Warnungen vor existenziellen Risiken der Technologie. "Wir werden das Wachstum dieser unglaublichen Industrie in keinster Weise behindern oder abwürgen", schrieb Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social. Er verwies erneut darauf, dass die USA bei der Technologie vor China und dem Rest der Welt lägen - und er wolle, dass dies so bleibt.

    Aufsehenerregende Warnungen

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    Zuletzt hatten nach eigenständigen Hacking-Attacken durch KI-Software auch führende Labore wie Anthropic und der ChatGPT-Entwickler OpenAI sich dafür ausgesprochen, die Entwicklung Künstlicher Intelligenz abzubremsen. Sie sehen das Risiko, dass die Technologie der Kontrolle durch Menschen entgleiten könnte.

    Einige Forscher aus der Branche warnen auch, dass KI unter Umständen die Menschheit auslöschen könne. Solche Szenarien sind allerdings umstritten. Zugleich gibt es in den USA eine wachsende Bewegung gegen den Bau riesiger Rechenzentren für Künstliche Intelligenz, unter anderem weil die Anlagen Strom und Wasser verteuern.

    Neuer "KI-Zar"

    Trump verkündete zugleich, eine "AI Force" solle sich der "schlechten" Auswirkungen Künstlicher Intelligenz annehmen, im Rahmen der existierenden Strafgesetzordnung. Er verwies in diesem Zusammenhang auf die in seiner ersten Amtszeit gegründete Space Force, die Gefahren aus dem All abwehren soll. Zudem wolle er in Kürze einen "KI-Zar" benennen - eine Art Beauftragten der Regierung für die Technologie.

    Bis März agierte der Silicon-Valley-Unternehmer David Sacks in dieser Rolle, zog sich aber zurück, nachdem die Frist für seine Aktivität als externer Regierungsmitarbeiter abgelaufen war. Die Details zu der von Trump angekündigten "AI Force" sind zunächst unklar. Ihre Gründung könnte zugleich als ein erster Versuch seiner Regierung interpretiert werden, doch eine staatliche Aufsicht der Technologie zu etablieren./so/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,07 % und einem Kurs von 193,1 auf Tradegate (18. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +3,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,40 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,66 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 344,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +55,33 %/+107,10 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu NVIDIA - 918422 - US67066G1040

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nvidias angekündigte Verdoppelung der Chipverkäufe und die daraus erwarteten überproportional steigenden Gewinne. Als Wachstumsbremsen gelten jedoch Engpässe bei CoWoS-Verpackung und HBM-Speicher sowie möglicher Margendruck. Diskutiert werden eine günstige Bewertung mit einem erwarteten KGV um 13 und das starke Wachstum des Halbleitermarkts. Zudem fragen Anleger nach weiter fallenden Kursen und möglichen Einstiegschancen; Fed-Entscheid und Hexensabbat könnten die Volatilität erhöhen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.

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