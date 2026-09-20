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    Im Forum herrscht Alarmstimmung

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    Die SELLAS Life Sciences Group-Aktie stürzt ab: Diese Risiken bringen Anleger in Bedrängnis

    Nach einem Wochenverlust von 17,0 Prozent steht SELLAS Life Sciences Group massiv unter Druck. Die Community diskutiert über die Ursachen, mögliche Belastungen und die Frage, wo der Kurs Halt finden könnte.

    Im Forum herrscht Alarmstimmung - Die SELLAS Life Sciences Group-Aktie stürzt ab: Diese Risiken bringen Anleger in Bedrängnis
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Die Aktie der SELLAS Life Sciences Group hat in der zurückliegenden Woche mit einem Minus von 17,0 Prozent kräftig Federn lassen müssen. Zwischen Wochenhoch bei 10,65 Euro und einem Tief von 8,38 Euro pendelte der Kurs in einem nervösen Umfeld, begleitet von einem leicht erhöhten Handelsvolumen. Im Mittelpunkt der Diskussionen stand die laufende REGAL-Studie zur Immuntherapie GPS bei akuter myeloischer Leukämie (AML) – konkret die Interpretation der bislang bekannten Ereignisdaten und die Frage, ob das Ausbleiben des 80. Todesfalls ein Hinweis auf eine außergewöhnlich gute Wirksamkeit oder ein Warnsignal sein könnte.

    Streit um das „Plateau“: Durchbruch oder Fehlinterpretation?

    Ein großer Teil der Community sieht in der jüngsten Entwicklung der Ereignisrate in REGAL ein starkes positives Signal. Mehrere Beiträge betonen, dass sich die Häufigkeit neuer Todesfälle zuletzt deutlich verlangsamt habe. Aus der Relation von Patientenanzahl und bisheriger Studiendauer leiten einige Nutzer eine implizite Lebenserwartung ab, die deutlich über dem historischen Standard liege. Auf Basis einfacher Rechenmodelle wird etwa ein hypothetisches medianes Gesamtüberleben von mehreren Jahren für die noch im Studienverlauf befindlichen Patienten skizziert. Diese Werte werden mit historischen Daten aus früheren Studien an AML-Patienten im zweiten kompletten Remissionsstadium verglichen, bei denen die Überlebenszeiten teils nur wenige Monate betragen haben sollen.

    Im Forum wird argumentiert, ein derart langes „Plateau“ in einer Kaplan-Meier-Kurve sei bei dieser Patientengruppe nur erklärbar, wenn der Kontrollarm (BAT) praktisch leergefegt sei und GPS eine starke, möglicherweise kurative Wirkung entfalte. Als zusätzliche, wenn auch spekulative Erklärung wird diskutiert, dass verlängerte Überlebenszeiten unter GPS nachträglich allogene Stammzelltransplantationen ermöglichen könnten. Diese Patienten würden in der Studie weiterhin dem GPS-Arm zugerechnet und könnten den beobachteten Verlauf mitprägen. Zusammen mit Hinweisen auf ein vorbereitetes regulatorisches Vorgehen und die organisatorische Fokussierung des Unternehmens auf GPS und das Programm SLS009 entsteht in Teilen der Community das Bild eines möglichen Durchbruchsszenarios mit anschließender Übernahme durch einen größeren Pharmakonzern. Genannt werden verschiedene Branchengrößen, ohne dass es hierfür bestätigte Anhaltspunkte gibt; es handelt sich klar um Spekulation.

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    Misstrauen, Medienartikel und die Rolle des IDMC

    Dem optimistischen Lager steht eine wachsende Skepsis gegenüber. Kritische Stimmen mahnen, dass die aus den begrenzt verfügbaren Zahlen abgeleiteten Überlebensschätzungen stark modellhaft sind und auf Annahmen beruhen. Die Community ist sich bewusst, dass es derzeit keine publizierte Vergleichsstudie mit exakt passender Patientengruppe und identischer Risikostruktur gibt. Damit bleibt offen, ob die in den Foren diskutierten Überlebenswahrscheinlichkeiten der Realität nahekommen oder eher Ausdruck von Hoffnung und selektiver Datenauslegung sind.

    Zusätzliche Verunsicherung löste ein in den USA diskutierter Medienbeitrag aus, dem einige Nutzer eine kurzfristige Kursbelastung zurechnen. Im Forum wird kritisiert, der Artikel argumentiere mit schwer überprüfbaren Behauptungen; gleichzeitig wird eingeräumt, dass die Inhalte hinter einer Bezahlschranke nur eingeschränkt überprüfbar waren. Parallel dazu kursieren Spekulationen über eine sehr hohe Short-Position und gezielte Kursdrückerei. Diese Sichtweise wird von anderen Kommentatoren relativiert: Sie halten die Vorstellung, institutionelle Investoren wollten gezielt Privatanleger „herausdrücken“, für überzeichnet und verweisen darauf, dass Leerverkäufe zwar Kursdruck verstärken können, aber zum Marktmechanismus gehören.

    Ein weiterer Streitpunkt betrifft die Informationspolitik rund um das unabhängige Data Monitoring Committee (IDMC) und das viel diskutierte 80. Ereignis in der REGAL-Studie. Im Forum wird mit Hilfe externer Informationen herausgearbeitet, dass SELLAS wesentliche negative Erkenntnisse nicht bewusst verschweigen dürfte, ohne sich rechtlichen Risiken auszusetzen. Gleichzeitig bestehe keine Pflicht, jede IDMC-Entscheidung sofort öffentlich zu machen. Die offiziell kommunizierte „quiet period“ wird von einigen Nutzern als notwendige Phase zur Datenaufbereitung und regulatorischen Vorbereitung akzeptiert, andere bemängeln die aus ihrer Sicht unzureichende Erklärung durch das Unternehmen und sehen darin eine Quelle für Gerüchte und Kursvolatilität.

    Ausblick: Fokus auf SLS009 und zentrale Kursmarken

    Für die kommende Woche richtet sich der Blick der Community vor allem auf zwei Aspekte. Zum einen stehen Präsentationen zum Programm SLS009 an, bei denen neue Daten zu einer Anwendung bei Bauchspeicheldrüsenkrebs erwartet werden. Auch wenn REGAL und GPS im Mittelpunkt der langfristigen Fantasie stehen, könnte eine positive Wahrnehmung von SLS009 dem belasteten Sentiment kurzfristig Impulse geben. Zum anderen bleiben die charttechnischen Marken der zurückliegenden Woche im Fokus: Auf der Oberseite gilt das Wochenhoch bei 10,65 Euro als erste relevante Hürde, während das Tief bei 8,38 Euro als Unterstützung angesehen wird, deren Verteidigung für viele Marktteilnehmer wichtig ist.

    Parallel dazu dürfte jede Andeutung zum Fortschritt Richtung Datenbank-Lock in REGAL, zum Ende der quiet period oder zu regulativen Schritten erhöhte Aufmerksamkeit finden. Solange offizielle, detaillierte Studiendaten fehlen, bleibt die Diskussion um das wahre Ausmaß der GPS-Wirkung von Annahmen geprägt – und damit die Aktie anfällig für Ausschläge in beide Richtungen.

    SELLAS Life Sciences Group Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -17,0 %
    Wochenhoch / Wochentief 10,65€ / 8,38€
    KGV (Vorjahr) -20,94
    Marktkapitalisierung 2,02 Mrd.EUR

    Stand: 20.09.2026, 09:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 10,65€ und das Wochentief bei 8,38€ die zunächst wichtigsten Marken.

    SELLAS Life Sciences Group

    -0,50 %
    -16,96 %
    -13,30 %
    +43,86 %
    +603,86 %
    +541,46 %
    +9,39 %
    -99,89 %
    -100,00 %
    ISIN:US81642T2096WKN:A2PU3T
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