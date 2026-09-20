Silberpreis-Prognose: Silber testet Wendemarke – was jetzt für die Rally spricht

Die Fed-Entscheidung am Mittwoch sowie die mitveröffentlichten Projektionen zwangen die Edelmetalle zunächst in die Knie. Auf der Unterseite schienen sich die Schleusen zu öffnen. Der Silberpreis lief den eminent wichtigen Preisbereich von 62,5 US-Dollar an und testete damit eine potenzielle Wendemarke.

Die letzten Handelstage hatten es in sich. Rund um den Fed-Termin am Mittwoch kam es zu heftigen Verwerfungen. Zu Wochenbeginn jagten die Ölpreise noch einmal nach oben. Brent-Öl nahm dabei noch einmal den Preisbereich von 110 US-Dollar ins Visier. Die Anleiherenditen ließen sich daraufhin nicht zwei Mal bitten und legten ebenfalls kräftig zu. So überwanden die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen die 5-Prozent-Marke, die Renditen der 2-jährigen kratzten am Bereich von 4,7 Prozent. Kurzum: Silber aber auch Gold steuerten am Mittwoch auf ein veritables Debakel zu.

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Ähnlich wie Gold erholte sich aber auch Silber im Anschluss. Diese zunächst überraschende Bewegung wurde zum einen durch den Rückgang der Ölpreise gestützt. Zum anderen wurde aber auch das Vorgehen der Fed mit Abstand wohlwollender betrachtet. Mit ihrem entschlossenen Handeln kühlte die US-Notenbank die Gemüter am Anleihemarkt ab.

Silber: Die nächsten Tage entscheiden

Die Entwicklungen am Anleihemarkt werden den Takt vorgeben. Gold und Silber, aber auch DAX, Dow Jones Industrial, Nasdaq & Co. blicken erwartungsvoll auf die weitere Entwicklung der Renditen. Die aktuelle Konsolidierung verschafft Gold und Silber zunächst „nur“ eine Atempause. Erst eine nachhaltige Trendwende nach unten bei den Renditen würde den Silberpreis nachhaltig stimulieren. Das gilt auch für den US-Dollar. Der US-Dollar-Index hat die wichtige Marke von 100 Punkten überschritten. Das ist zunächst kein gutes Zeichen für die Edelemetalle, doch der Umstand, dass der Ausbruch nicht vorankommt, nährt wiederum auch hier die Hoffnung auf eine baldige Trendumkehr.

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Fazit: Was jetzt für eine Silberrallye spricht

Unter fundamentalen Aspekten spricht viel für eine Preisrallye bei Silber. Das Edelmetall befindet sich in einem langwierigen Defizit. Zudem dürfte die industrielle Nachfrage in den nächsten Jahren weiter zunehmen, findet Silber aufgrund seiner Eigenschaften doch in zahlreichen Zukunftstechnologien Anwendung.

Darüber hinaus gilt es, die Bewertungslücke zu Gold zu schließen. Betrachtet man die Gold-Silber-Ratio, die aktuell bei etwas über 66 liegt, dann hat Silber gegenüber Gold Nachholpotenzial. Zum Vergleich: Der langfristig relevante Durchschnittswert der Gold-Silber-Ratio liegt bei 60.

Dass Silber in der aktuellen Phase noch gehemmt wirkt, liegt nicht zuletzt an dem festsitzenden Korsett der Korrektur. Neben den bereits genannten 62,5 US-Dollar dominierten zuletzt die 67 US-Dollar das Handelsgeschehen bei Silber. Diese Hürde verhinderte Vorstöße in den nächsten relevanten Preisbereich von 71 US-Dollar. Ein Ausbruch über die 71 US-Dollar könnte schließlich das aufgestaute Potenzial freisetzen und den Silberpreis rasch in Richtung 80 / 83 US-Dollar oder gar 90 US-Dollar tragen. Etwaige Rücksetzer bleiben im besten Fall auf 62,5 US-Dollar begrenzt. Eine Bewegung unter die zentrale Unterstützung von 54,5 US-Dollar würde eine Neubewertung notwendig machen.

Diese vermeintliche Ruhe vor dem Sturm gibt interessierten Anlegern noch einmal die Gelegenheit, sich im Produzentensektor umzusehen. Silberminenaktien wie Hecla Mining, Pan American Silver oder aber Fresnillo weisen hier spannende Konstellationen auf.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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