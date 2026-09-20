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    Chartanalyse

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    American Express: Starker Aufwärtstrend – Rally pausiert in Konsolidierung

    Die American-Express-Aktie hat sich seit ihrem Tief 2023 eindrucksvoll neu bewertet. Nach einem Rallye-Spurt auf Rekordniveau dominiert nun eine reife Konsolidierung – mit klar definierten Unterstützungen, kritischer 200-Tage-Linie und wachsender Spannung vor dem nächsten Trendimpuls.

    Chartanalyse - American Express: Starker Aufwärtstrend – Rally pausiert in Konsolidierung
    Foto: Jerome - stock.adobe.com

    Langfristiger Aufwärtstrend mit deutlicher Neubewertung

    Über den betrachteten Zeitraum zeigt die Aktie von American Express eine klar aufwärtsgerichtete Struktur. Vom Dreijahrestief bei 133,75 US-Dollar im Oktober 2023 hat sich der Kurs in mehreren Wellen nach oben gearbeitet und Anfang 2026 ein Hoch bei 328,75 US-Dollar markiert. Nach der Bodenbildung im Bereich 140 bis 150 US-Dollar setzte ab Ende 2023 ein dynamischer Aufwärtstrend ein, der zunächst in die Zone um 220 bis 230 US-Dollar führte und anschließend in eine starke Beschleunigungsphase überging. Die anschließenden Schwankungen seit Mitte 2025 sind vor allem als Konsolidierung auf hohem Niveau innerhalb dieses übergeordneten Aufwärtstrends zu interpretieren.

    Aktueller Kurs zwischen Hoch und Konsolidierungszone

    Der letzte vorliegende Schlusskurs liegt bei 271,10 US-Dollar (17.09.2026). Damit notiert die American-Express-Aktie deutlich über dem Dreijahrestief, konkret rund 103 Prozent über dem Tief vom Oktober 2023. Gleichzeitig hat sich der Kurs spürbar vom Dreijahreshoch bei 328,75 US-Dollar entfernt und handelt derzeit etwa 18 Prozent unter diesem Rekordniveau. Charttechnisch befindet sich der Wert damit in einer mittleren Zone: weit vom alten Krisenbereich entfernt, aber auch noch ein gutes Stück unter den im Januar 2026 erreichten Spitzenkursen, was auf eine laufende Konsolidierung nach einer starken Rally hindeutet.

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    200-Tage-Linie signalisiert auskonsolidierten Aufwärtstrend

    Die aus den gelieferten Kursdaten abgeleitete 200-Tage-Linie verläuft aktuell bei ungefähr 283,50 US-Dollar. Der jüngste Kurs von 271,10 US-Dollar liegt damit rund 4,4 Prozent unter diesem langfristigen Durchschnitt. Technisch bedeutet das: Der übergeordnete Aufwärtstrend ist aufgrund des hohen Niveaus der 200-Tage-Linie weiterhin intakt, kurzfristig befindet sich die Aktie jedoch in einer Schwächephase unterhalb dieses Trendbarometers. Wird die 200-Tage-Linie von unten zurückerobert, wäre dies ein wichtiges Signal für eine mögliche Wiederaufnahme der Rallybewegung in Richtung der bisherigen Hochs. Bleibt der Kurs dagegen darunter, dominiert vorerst die Seitwärts- bis Korrekturphase.

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    Wichtige Unterstützungen und Widerstände im American-Express-Chart

    Auf der Unterseite lassen sich mehrere Unterstützungszonen ausmachen. Eine erste, kurzfristig relevante Absicherungsmarke verläuft im Bereich um 270 US-Dollar, wo die Aktie zuletzt mehrfach gedreht hat. Darunter gewinnt der Bereich um 260 bis 265 US-Dollar an Bedeutung, der seit 2025 immer wieder als Dreh- und Angelpunkt fungierte. Tiefer ist vor allem die Zone um 250 US-Dollar zu nennen, die im Verlauf der größeren Korrekturen 2025 und 2026 wiederholt getestet wurde und damit als solide mittelfristige Unterstützung gilt. Auf der Oberseite trifft der Kurs zunächst in der Region um 290 US-Dollar auf spürbaren Widerstand, bevor die psychologisch wichtige Marke von 300 bis 305 US-Dollar als nächste Hürde folgt. Erst ein Ausbruch über diesen Bereich würde den Weg zu den Hochzonen oberhalb von 320 US-Dollar und letztlich zum Rekordstand bei 328,75 US-Dollar wieder öffnen.

    American Express

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    ISIN:US0258161092WKN:850226Indikator:SMA 200 Tage
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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur American Express Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.




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