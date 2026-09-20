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    Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 38/26

    In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.

    Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 38/26
    Foto: DEUTZ AG

    Insiderkäufe vom 14.09.26 bis 20.09.26

    Unternehmen Anzahl Volumen Stücke
    DEUTZ Aktiengesellschaft
    		3 406,00 Tsd. 34,74 Tsd. Stk.
    KST Beteiligungs AG
    		1 277,20 Tsd. 220,00 Tsd. Stk.
    RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft
    		1 230,00 Tsd. 200,00 Tsd. Stk.
    WashTec AG
    		2 125,05 Tsd. 3,37 Tsd. Stk.
    Symrise AG
    		2 107,41 Tsd. 1,22 Tsd. Stk.
    init innovation in traffic systems SE
    		1 98,90 Tsd. 2,30 Tsd. Stk.
    AMADEUS FIRE AG
    		2 48,94 Tsd. 2,75 Tsd. Stk.
    Datron AG
    		2 33,75 Tsd. 3,75 Tsd. Stk.
    Instone Real Estate Group SE
    		1 20,04 Tsd. 3,23 Tsd. Stk.

    Insiderverkäufe vom 14.09.26 bis 20.09.26

    Unternehmen Anzahl Volumen Stücke
    KST Beteiligungs AG
    		2 504,40 Tsd. 400,32 Tsd. Stk.
    RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft
    		1 230,00 Tsd. 200,00 Tsd. Stk.
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