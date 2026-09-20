Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 38/26
In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.
Foto: DEUTZ AG
Insiderkäufe vom 14.09.26 bis 20.09.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|3
|406,00 Tsd.€
|34,74 Tsd. Stk.
|1
|277,20 Tsd.€
|220,00 Tsd. Stk.
|1
|230,00 Tsd.€
|200,00 Tsd. Stk.
|2
|125,05 Tsd.€
|3,37 Tsd. Stk.
|2
|107,41 Tsd.€
|1,22 Tsd. Stk.
|1
|98,90 Tsd.€
|2,30 Tsd. Stk.
|2
|48,94 Tsd.€
|2,75 Tsd. Stk.
|2
|33,75 Tsd.€
|3,75 Tsd. Stk.
|1
|20,04 Tsd.€
|3,23 Tsd. Stk.
Insiderverkäufe vom 14.09.26 bis 20.09.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|2
|504,40 Tsd.€
|400,32 Tsd. Stk.
|1
|230,00 Tsd.€
|200,00 Tsd. Stk.
KST Beteiligungs
Wochenperformance: 0,00 %
Wochenperformance: 0,00 %
Platz 1
RCM Beteiligungs
Wochenperformance: +0,88 %
Wochenperformance: +0,88 %
Platz 2
Deutz
Wochenperformance: -4,77 %
Wochenperformance: -4,77 %
Platz 3
WashTec Akt
Wochenperformance: -9,07 %
Wochenperformance: -9,07 %
Platz 4
Symrise
Wochenperformance: +2,60 %
Wochenperformance: +2,60 %
Platz 5
init innovation in traffic systems
Wochenperformance: +2,85 %
Wochenperformance: +2,85 %
Platz 6
Amadeus FiRe
Wochenperformance: -5,00 %
Wochenperformance: -5,00 %
Platz 7
DATRON
Wochenperformance: -6,59 %
Wochenperformance: -6,59 %
Platz 8
Instone Real Estate Group
Wochenperformance: -11,18 %
Wochenperformance: -11,18 %
Platz 9
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