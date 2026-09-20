Öl – Das bringt doch alles nichts!

DAX – Unvermeidliche Herbstturbulenz - War das jetzt mit Ansage oder kommt es doch überraschend?

Der DAX ist in den letzten Wochen wieder unter Druck geraten, auch wenn die aktuell erreichte Unterstützungszone zunächst gehalten hat. Es ist eine bekannte Tatsache, dass der Herbst nicht nur wettertechnisch immer wieder Stürme mit sich bringt. Auch an der Börse haben die meisten bekannten Turbulenzen in den Monaten September und Oktober stattgefunden. Auch wenn die Indikatoren im überverkauften Bereich notieren, ist dies kein Schutz vor Kursrückgängen. Die erreichte Unterstützungszone bietet gerade etwas Halt. Wie nachhaltig dieser Halt sein wird, muss der Wochenauftakt zeigen. Der hohe Umsatz vom Freitag ist dem dreifachen Verfallstermin geschuldet und hat damit keine Bedeutung für die Analyse. Aus Sicht der Saisonalität ist bis Anfang Oktober noch mit einer unsicheren Phase zu rechnen, ehe dann die Jahresendrallye startet.

Dow Jones – Hält die latente Unterstützungszone?

In der vergangenen Woche hat sich der Dow Jones bis in den Bereich der Unterstützungszone bewegt. Diese konnte gerade noch gehalten werden. Auch für den US-Index gilt, dass der Herbst die turbulente Phase im Jahr ist. Umso wichtiger ist es, dass in den kommenden Wochen die Unterstützungszone gehalten werden kann. Die im überverkauften Bereich befindlichen Indikatoren können zwar eine Hilfe darstellen, werden gegen eine starke Bewegung nach unten aber keinen nachhaltigen Schutz bieten. Erst im Oktober dürfte sich die technische Lage wieder etwas entspannen und die Jahresschlussrallye starten.

Gold – Tritt noch auf der Stelle

Im Bereich von 4.300 USD hat sich eine Zone gebildet, die wechselweise eine Unterstützung und einen Widerstand darstellt. In diesen Bereich ist Gold nun angekommen und konnte sich hier gerade noch halten. Die Kaufsignale bei den Indikatoren haben dabei sicher eine unterstützende Wirkung gehabt. Noch kann nicht davon ausgegangen werden, dass dieser Bereich auch dieses Mal wieder hält, die Chancen stehen aber nicht schlecht.

Öl – Das bringt doch alles nichts!

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

Steuern senken, Appelle oder Gespräche mit den Öl-Konzernen, sind alles nett gemeinte Ansätze, die, wie in der Vergangenheit verpuffen werden. Die Regierung muss endlich zu drastischen Maßnahmen greifen, damit die Lenker der Ölkonzerne uns Verbrauchern nicht weiter auf der Nase herumtanzen. Noch immer hat der Öl-Preis das Topniveau vom März dieses Jahres nicht erreicht, die Benzin- und Dieselpreise an der Tankstelle steigen aber weiterhin von Rekordhoch zu Rekordhoch. Mit diesem Chart ist es eindrucksvoll zu sehen und die Ausreden warum das so sein muss, möchte ich einfach nicht mehr hören. Was den Chart betrifft, so ist jetzt allemal Luft nach oben bis zu den März-Hochs. Dann wird der Tankstellenpreis aber ein weiteres Mal höher stehen, egal welche der nun angekündigten Versuche der Regierung unternommen werden. Eigentlich ist das schwarze Gold längst überkauft und müsste nachgeben. Die Frage ist, wer ein echtes Interesse daran hat. Mit Technischer Analyse kann man in einem politisch geprägten Umfeld nicht so viel anfangen, wie in einem frei gehandelten Markt.

Bitcoin/USD – Wird der Widerstand gebrochen?

Die Korrekturbewegung, die nach dem Erreichen des Widerstands begonnen wurde, konnte zum Wochenschluss dynamisch beendet werden. Damit befindet sich der Bitcoin erneut im Bereich von 80.000 USD. Die Kaufsignale der Indikatoren haben damit Wirkung gezeigt. Da diese Signale noch nicht abgearbeitet sind, ist es nicht auszuschließen, dass ein Ausbruch nach oben in der kommenden Woche erfolgt.

Quelle Charts: ProRealTime.com

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