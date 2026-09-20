ITM Power kommt kaum vom Fleck: Jetzt entscheidet dieser Faktor

Im Zentrum der Debatte steht die verschobene Veröffentlichung der Geschäftszahlen. Ein in der Community verbreitetes Schreiben des Investor-Relations-Leiters wird als Erklärung für die Verzögerung interpretiert: Demnach dauert die Prüfung durch den neuen Abschlussprüfer länger als geplant, was im ersten Jahr einer neuen Prüfungsgesellschaft branchenüblich sein könne. Zusätzlich wird ein Wechsel des zuständigen Prüfungspartners genannt. Die Forenkommentare werten diese Begründung überwiegend als glaubhafte, aber für Anleger frustrierende Ursache für die Wartezeit.

Die Aktie von ITM Power stand in dieser Woche trotz eines moderaten Kursrückgangs von 2,0 Prozent im Fokus der Diskussionsforen. Zwischen Wochenhoch bei 1,2250 Euro und Wochentief bei 1,1210 Euro pendelte der Kurs in einer engen Spanne, begleitet von einem unterdurchschnittlichen Handelsvolumen von etwa der Hälfte des Wochenschnitts. Besonders intensiv diskutiert wurde die aus Sicht vieler Anleger unbefriedigende Informationslage rund um den Termin der Zahlenvorlage sowie der insgesamt nur zögerliche operative Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft.

Ein Teil der Community interpretiert die ausstehende Terminbekanntgabe als reines Kommunikationsproblem. Dort überwiegt die Haltung, dass Sorgfalt bei der Prüfung wichtiger sei als ein schneller Veröffentlichungstermin, zumal eine nachträgliche Korrektur von Zahlen das Vertrauen deutlich stärker beschädigen würde. Andere Stimmen sehen in der intransparenten Zeitplanung ein ernstes Governance-Signal: Wenn es im aktuellen Stadium bereits schwierig sei, fristgerecht testierte Zahlen zu liefern, stelle sich die Frage, wie das Unternehmen mit wachsendem Umsatz und komplexeren Projekten umgehen werde. Die Enttäuschung darüber, dass manche inoffiziell erwarteten Termine kommentarlos verstrichen, verstärkt diese Skepsis.

Die Unsicherheit spiegelt sich im Verhalten einzelner Privatanleger, die im Forum offen über gestaffelte Kauforders auf niedrigeren Kursniveaus diskutieren. Prognosen zu kurzfristigen Zielkursen werden dabei von anderen Diskutanten oft als wenig belastbar zurückgewiesen und eher als Stimmungsbarometer denn als seriöse Orientierung betrachtet.

Branche im Wartemodus – ITM zwischen Hoffnung und Nachteil

Jenseits der Berichtsthematik richtet sich der Blick der Community auf den globalen Markt für grünen Wasserstoff. Mehrere Beiträge unterstreichen das langfristig enorme Potenzial – etwa durch Großprojekte in Südeuropa oder geplante Anlagen im dreistelligen Megawattbereich in Deutschland. Die Erwartung vieler Diskutanten: Der stofflich-chemische Einsatz von Wasserstoff in Industrie und Schwerlastverkehr werde in den kommenden Jahren deutlich zunehmen, während sich Wasserstoff in der Pkw-Mobilität gegenüber Batterien schwertue. Daraus leiten einige eine strukturell wachsende Nachfrage nach Elektrolyseuren ab, von der auch ITM profitieren könnte.

Als Chance wird gesehen, dass ITM nach Einschätzung mancher Forumsbeiträge zu den technologisch starken Anbietern im Segment grüner Wasserstoff zählt. Die Diskussion über Projekte mit mehreren Hundert Megawatt Leistung nährt die Hoffnung, dass ITM mittelfristig an großvolumigen Ausschreibungen beteiligt sein könnte. Gleichzeitig wird aber betont, dass es sich dabei bislang überwiegend um Planungen und Erwartungen handelt. Konkrete, ITM betreffende Auftragsmeldungen sind in den Beiträgen der Woche nicht zu finden.

Kritische Stimmen verweisen auf Wettbewerber wie Thyssenkrupp Nucera und Siemens Energy, die nach Einschätzung der Community bei bestimmten Großprojekten den Zuschlag erhalten haben sollen. Daraus leitet ein Teil der Anleger die Sorge ab, ITM könne im Wettbewerb um die prominentesten Referenzanlagen ins Hintertreffen geraten. Diese Wahrnehmung wird durch den Vergleich mit US-Wasserstoffwerten verstärkt, die zuletzt stärkere Kursbewegungen zeigten, während ITM im Kurs „im Dauerschlaf“ liege. Das negative KGV des Vorjahres von -4,40 und die Marktkapitalisierung von rund 838,6 Millionen Euro dienen einigen Diskutanten als Hinweis darauf, dass der Markt zwar weiterhin Wachstum einpreist, aber profitabeler Betrieb noch in einiger Ferne liegt.

Wasserstoffökonomie: Tempo, Kosten und Timing als Schlüsselfaktoren

Mehrere Beiträge beschäftigen sich mit der Frage, wie schnell sich der Wasserstoffmarkt tatsächlich entwickelt. Verlinkte Artikel zu europäischen Lkw-Herstern, die ein H2-Tankstellennetz planen, werden als Beleg dafür gewertet, dass zumindest im Schwerlastverkehr ein tragfähiges Einsatzfeld entsteht. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass der Hochlauf in Deutschland und anderen Ländern deutlich langsamer verläuft als politisch angekündigt. Unterschiedliche Statistiken zu in Betrieb befindlichen, im Bau befindlichen und noch geplanten Projekten nähren den Eindruck, dass ein Großteil des ‚gigantischen Kuchens‘ für grünen Wasserstoff noch Zukunftsmusik ist.

In der Community herrscht weitgehend Einigkeit darüber, dass Wasserstoff derzeit im Vergleich zu Diesel und batterieelektrischen Lösungen oftmals noch zu teuer ist. Nach verbreiteter Ansicht könnte Wasserstoff insbesondere dann preislich attraktiver werden, wenn Überschussstrom genutzt wird. Konkrete Berechnungen oder aktuelle Preisindikationen für grünen Wasserstoff bleiben in den Diskussionen dieser Woche jedoch vage und werden eher suchend als faktenbasiert formuliert.

Für die kommende Woche rückt der Kurs erneut an die charttechnisch definierten Marken: Auf der Oberseite gilt das Wochenhoch bei 1,2250 Euro als kurzfristiger Widerstand, darunter bildet das Wochentief bei 1,1210 Euro eine unmittelbare Unterstützung. Viele Diskussionen drehen sich um die Frage, ob ohne neue Unternehmensmeldungen überhaupt genug Impulse für einen Ausbruch aus dieser Spanne vorhanden sind. Als potenziell kursrelevant gilt in der Community vor allem eine zeitnahe Ankündigung des endgültigen Termins für die Zahlenvorlage sowie jedes konkrete Signal zu neuen Großaufträgen oder zum Fortschritt der Fertigungskapazitäten. Bis dahin bleibt ITM Power für viele Anleger sinnbildlich für eine Branche im Wartemodus: mit großen Perspektiven, aber einem zeitlich ungewissen Durchbruch.

ITM Power Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -2,0 % Wochenhoch / Wochentief 1,225000€ / 1,121000€ KGV (Vorjahr) -4,40 Marktkapitalisierung 838,60 Mio.EUR

Stand: 20.09.2026, 13:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 1,225000€ und das Wochentief bei 1,121000€ die zunächst wichtigsten Marken.

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