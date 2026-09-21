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    Hochprozenter

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    Erste Group, OMV und Verbund mit 8,25% Zinsen und 40% Schutz

    Diese Anleihe wird in den nächsten zwei Jahren einen Bruttojahresertrag von 8,25 Prozent abwerfen, wenn die drei Aktien in zwei Jahren nicht 40 Prozent oder mehr ihrer aktuellen Werte verlieren.

    it den im österreichischen ATX gelisteten Aktien der Erste Group, OMV und Verbund konnten Anleger in den vergangenen 12 Monaten unterschiedlich hohe Kursgewinne erwirtschaften. Während der Kursgewinn bei der Verbund-Aktie mit 2 Prozent noch ziemlich ausgefallen ist, konnten sich Anleger mit der Erste Group- und der OMV-Aktie über Wertzuwächse von 40 und 55 Prozent erfreuen.

    Wer den drei Aktien in den nächsten zwei Jahren eine halbwegs stabile Kursentwicklung zutraut, könnte eine Investition in die neue Österreich Plus-Aktienanleihe der Raiffeisen Bank International in Erwägung ziehen, die bei einem bis zu 40-prozentigen Kursrückgang der Aktien eine Jahresbruttorendite von 8,25 Prozent ermöglichen wird.

    8,25% Zinsen, 40% Sicherheit, Barrierebeobachtung nur am Laufzeitende

    Die Schlusskurse der Erste Group-, der OMV- und der Verbund-Aktie vom 28.9.26 werden als Startwerte für die Anleihe festgeschrieben und die jeweiligen Bezugsverhältnisse ermittelt. Wird beispielsweise für die Erste Group-Aktie ein Startwert von 118 Euro festgeschrieben, dann wird sich ein Nennwert der Anleihe von 1.000 Euro auf (1.000:118)=8,47458 Erste Group-Aktien beziehen.

    Die jeweiligen Barrieren, die ausschließlich am letzten Bewertungstag, dem 25.9.28, aktiviert sein werden, liegen bei 60 Prozent der Startwerte. Nach jedem der zwei Laufzeitjahre, am 29.9.27 und am 28.9.28 erhalten Anleger einen Zinskupon in Höhe von 8,25 Prozent pro Jahr gutgeschrieben. Wenn die drei Aktienkurse am Bewertungstag oberhalb der jeweiligen Barrieren gebildet werden, dann wird die Anleihe am 28.9.28 mit ihrem Nennwert von 1.000 Euro zurückbezahlt.

    Berührt oder unterschreitet hingegen eine Aktie am Bewertungstag ihre Barriere, dann wird die Tilgung der Anleihe mittels der Lieferung der Aktie mit der schlechtesten Wertentwicklung erfolgen. Wird die Anleihe beispielsweise mittels der Lieferung von Erste Group-Aktien getilgt, dann erhalten Anleger 8 Aktien zugeteilt und der Gegenwert des Bruchstückanteil wird gutgeschrieben.

    Die RBI-8,25% Österreich Plus Aktienanleihe 3, fällig am 28.9.28, ISIN: AT0000A3WNP9, kann noch bis 25.9.26 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

    ZertifikateReport-Fazit: Diese Anleihe wird in den nächsten zwei Jahren einen Bruttojahresertrag von 8,25 Prozent abwerfen, wenn die drei österreichischen Aktien in zwei Jahren nicht mit 40 Prozent im Vergleich zu den am anfänglichen Bewertungstag festgestellten Schlusskursen im Minus notieren.

     






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    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Hochprozenter Erste Group, OMV und Verbund mit 8,25% Zinsen und 40% Schutz Wirst-of-Struktur
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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