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    Top-Artikel der Kalenderwoche 38/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

    Top-Artikel der Kalenderwoche 38/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

    Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

    Milliarden-Wette auf Öl und Gas: BlackRock greift bei TotalEnergies zu


    TotalEnergies holt sich frisches Kapital für seine afrikanischen Öl- und Gasinfrastrukturen. BlackRocks Infrastrukturfonds investiert 1,8 Milliarden US-Dollar und setzt auf langfristige Energieerträge.

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    Rheinmetall rüstet auf: Neuer Großauftrag sorgt für Rückenwind


    Rheinmetall erhält einen millionenschweren Auftrag für eine fünfstellige Zahl an Artilleriegeschossen. Die Produktion läuft bereits und die Kapazitäten wachsen.

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    China und andere Brics-Staaten kaufen massiv Gold nach!


    China setzt seine Goldkäufe fort, und auch die Zentralbanken anderer Schwellenländer stocken ihre Goldreserven auf.

    Bayer-Aktie vor dem wichtigsten Glyphosat-Termin der Unternehmensgeschichte?


    Vor fast 10 Jahren hat Bayer Monsanto übernommen. Damals hat wohl niemand in Leverkusen damit gerechnet, dass eine jahrelange Prozessflut damit verbunden ist. Biegt die Geschichte heute für Bayer auf die Zielgerade ab?

    Palantir fällt: Die große Kaufchance für Anleger?


    Palantir gehörte in den vergangenen Jahren zu den größten Gewinnern an der Börse. Nach der jüngsten Verschnaufpause sieht UBS nun erneut enormes Kurspotenzial.

    DroneShield-Aktie unter einem Euro – wie tief kann es noch gehen?


    DroneShield meldet 251 Millionen Dollar zugesicherte Erlöse, einen neuen Militärauftrag und eine Laser-Kooperation. Doch die Aktie fällt weiter. Was Anleger jetzt abschreckt.

    Experten warnen: Diese Fed-Zinserhöhung ist völlig überflüssig


    Goldman Sachs erwartet, dass die Fed diese Woche die Zinsen anhebt, obwohl die eigenen Ökonomen kaum wirtschaftliche Gründe dafür sehen. Ausschlaggebend ist vor allem der Druck der Markterwartung an den Finanzmärkten.

    Rüstungsboom erreicht Nokia: Dieser Markt öffnet neue Milliarden-Chancen


    Nokia baut sein Defence-Geschäft aus: Gemeinsam mit C3IA entwickelt der Konzern sichere Kommunikationslösungen für das britische Verteidigungsministerium und moderne Streitkräfte.

    Nach Unitree-Hype: China zieht bei Roboter-Aktien plötzlich die Zügel an


    Nach dem spektakulären Unitree-Börsengang zieht China offenbar die Zügel an. Für zahlreiche Roboterfirmen könnte der Weg an die Börse deutlich schwerer werden.

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