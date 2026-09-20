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    Das „Cross-Strait (Kunshan) Mid-Autumn Lantern Festival" 2026 wird eröffnet

    SUZHOU, China, 20. September 2026 /PRNewswire/ -- Das „2026 Cross-Strait (Kunshan) Mid-Autumn Lantern Festival" wurde am Abend des 16. September in Kunshan, Suzhou, in der Provinz Jiangsu offiziell eröffnet. Das diesjährige Festival bietet zwei Hauptausstellungsbereiche für Laternen auf dem Huiju-Platz und in Zhouzhuang sowie ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm, darunter eine Kunstausstellung über die Taiwanstraße hinweg, eine Messe für traditionelle darstellende Künste und das „Kulturelle Beisammensein im Mondschein" im Wald. Gemeinsam bieten die Feierlichkeiten einen einladenden Rahmen für Menschen von beiden Seiten der Taiwanstraße, um die Laternenausstellungen zu genießen, das Mittherbstfest zu feiern und durch gemeinsame kulturelle Traditionen miteinander in Kontakt zu treten.

    The main lantern display area at Huiju Square

    Bei der Eröffnungsfeier wurden den Gewinnern des siebten „Kunshan Mazu Cup"-Laternendesignwettbewerbs für Jugendliche Gedenkurkunden überreicht. Im Rahmen der Veranstaltung fand außerdem die Premiere von „ Crossing the Sea" statt, einer Folge der Mikrodramaserie„ Wait for Me to Come Home". Inspiriert von der wahren Geschichte der Bemühungen, die Asche eines Kriegsveteranen in seine Heimatstadt zurückzubringen, schildert das Stück die tiefen Bindungen und das gemeinsame Erbe, die die Menschen auf beiden Seiten der Taiwanstraße verbinden.

    Im Rahmen des Festivals fand auch die Abschlussfeier des sechsten Kulturmonats der Jugend beiderseits der Taiwanstraße statt. Seit ihrem Start im Juli wurden im Rahmen der zweimonatigen Initiative mehr als 70 Veranstaltungen aus den Bereichen Kultur und Kunst, technologische Innovation, Sport, immaterielles Kulturerbe sowie Innovation und Unternehmertum angeboten, an denen fast 3.500 junge Menschen aus Taiwan teilnahmen.

    Auch das diesjährige Festival bietet eine kreative Kombination aus immateriellem Kulturerbe und von Taiwan inspirierten Elementen, bei der traditionelles Handwerk und Techniken in leuchtende Muster und visuelle Motive verwandelt werden. Besucher können beeindruckende Attraktionen erkunden, die KI-gestützte visuelle Erlebnisse und interaktive Installationen mit Licht, Ton und Multimedia bieten.

    Kunshan ist einer der beliebtesten Standorte auf dem chinesischen Festland für Investitionen aus Taiwan. Hier ist eine große Zahl von Unternehmen mit taiwanesischen Investoren ansässig, und die Stadt dient als wichtiger Knotenpunkt für den wirtschaftlichen, handelspolitischen und kulturellen Austausch über die Taiwanstraße hinweg. Das 2013 erstmals veranstaltete Laternenfest zur Mittherbstfest-Zeit „Cross-Strait (Kunshan)" präsentiert seit jeher Chinas reiche traditionelle Kultur und fördert gleichzeitig den Austausch zwischen den Menschen auf beiden Seiten der Taiwanstraße. Es hat sich zu einer der bedeutendsten kulturellen Veranstaltungen in Kunshan entwickelt, die den Austausch zwischen Kunshan und der Region Taiwan fördert und die zwischenmenschlichen Beziehungen über die Meerenge hinweg stärkt.

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