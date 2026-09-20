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    Die Bären übernehmen

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    Volkswagen (VW) Vz verliert 7,7 Prozent: Anleger suchen jetzt den Boden

    Die Volkswagen (VW) Vz-Aktie verlor in dieser Woche 7,7 Prozent. Während einige Anleger bereits eine Einstiegschance sehen, warnen andere vor strukturelle Schwäche bei Rendite und Strategie und weiterem Abwärtsdruck.

    Die Bären übernehmen - Volkswagen (VW) Vz verliert 7,7 Prozent: Anleger suchen jetzt den Boden
    Foto: Ole Spata - dpa

    Die Vorzugsaktie von Volkswagen stand in dieser Woche im Fokus der wallstreetONLINE-Community. Nach einer deutlichen Wochenperformance von minus 7,7 Prozent und einer Spanne zwischen 82,46 Euro am Wochenhoch und 78,04 Euro am Wochentief prägten vor allem die Folgen der jüngsten Gewinnwarnung und die drastisch reduzierte Ergebnisprognose die Diskussion. Im Zentrum stand die Frage, ob der jetzt deutlich niedrigere Ausblick auf die operative Marge einen kurzfristigen Schock oder einen langfristigen Bruch im Geschäftsmodell markiert.

    Margen-Schock oder bereinigter Einmaleffekt?

    Die Community debattierte intensiv, wie gravierend die von Volkswagen kommunizierte Anpassung der Prognose tatsächlich zu bewerten ist. Ein Teil der Beiträge interpretiert den Schritt als Margen-Kollaps: Aus Sicht dieser Nutzer bedeutet die neue Zielspanne mit einer bereinigten Umsatzrendite von nur noch 4 Prozent (bisher 4,0 bis 5,5 Prozent) sowie die in den Diskussionen genannte operative Marge von zeitweise „bis zu 1 Prozent“ einen markanten Bruch mit den Renditeambitionen früherer Jahre. Die Warnung wird als Startsignal für eine längere Phase schwacher Ergebnisse und möglicher neuer Tiefststände im Kurs gesehen.

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    Auf der anderen Seite wird darauf hingewiesen, dass ein wesentlicher Teil der Belastungen nach Einschätzung der Community auf Sondereffekte zurückgehen dürfte – insbesondere Abschreibungen auf Beteiligungen, etwa im Umfeld von Porsche und dem China-Geschäft, sowie Rückstellungen für Restrukturierungen. Mehrere Stimmen betonen, dass die bereinigte operative Marge laut Unternehmensangaben formal im Bereich der bisherigen Untergrenze verbleibt und dass der Markt die absehbaren Sondereffekte bereits seit längerem hätte einpreisen können. In diesem Lager wird daher eher mit einem begrenzten, vor allem stimmungsgetriebenen Kursschaden gerechnet.

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    Kontrovers diskutiert wurde zudem der Zeitpunkt der Gewinnwarnung am späten Freitagnachmittag. Einige Nutzer sehen darin eine klassische PR-Taktik zur Schadensbegrenzung, da die Marktliquidität dann gering ist und eine unmittelbare, umfassende Preisfindung zunächst ausbleibt. Andere verweisen auf automatische Verkaufsprogramme institutioneller Investoren, die durch die Meldung und den anstehenden Rauswurf der VW-Vorzugsaktie aus einem großen europäischen Index ausgelöst worden sein könnten. Der außergewöhnlich hohe Abgabedruck mit deutlich überdurchschnittlichem Handelsvolumen wurde in diesem Zusammenhang als Indiz gewertet.

    Strukturelle Zweifel: Strategie, Governance und Elektro-Offensive

    Jenseits der kurzfristigen Reaktion dominieren im Forum zunehmend strukturelle Fragen. Mehrere Nutzer zeichnen ein Bild eines Konzerns, der zwar weiterhin Fahrzeuge mit hoher Produktqualität baut, aber strategisch in einer Sackgasse steckt. Häufig wiederkehrende Kritikpunkte sind die als zögerlich empfundene Transformation zur Elektromobilität, interne Machtstrukturen und eine als verteilungspolitisch statt marktorientiert beschriebene Unternehmenskultur. Das Management wird zum Teil als zu stark von Familieneinfluss, Landespolitik und Gewerkschaftsinteressen geprägt dargestellt, was nach dieser Lesart notwendige, aber schmerzhafte Anpassungen ausbremse.

    Ein wichtiges Diskussionsfeld ist die Wettbewerbsfähigkeit im Elektrosegment. Einzelne Nutzer berichten von aus ihrer Sicht nicht wettbewerbsfähigen Preisen und sehr langen Lieferzeiten etwa beim Polo ID, die im krassen Gegensatz zu intensiver Werbung im Fernsehen stünden. Aus diesen Erfahrungsberichten leitet ein Teil der Community Zweifel ab, ob Volkswagen die operative Exzellenz und Kostendisziplin erreicht, die für einen nachhaltigen Erfolg im globalen Wettbewerb – insbesondere gegen chinesische Anbieter und US-Konzerne – notwendig wäre. Im gleichen Atemzug wird der rückläufige Umsatz der großen deutschen Hersteller in der ersten Jahreshälfte als weiterer Hinweis auf einen schleichenden Verlust an Boden gewertet.

    Besonders scharf fallen Beiträge aus, die von einem grundsätzlichen „Elitenproblem“ und einem „Verteilklüngel“ sprechen. Diese Stimmen sehen im aktuellen Spar- und Effizienzprogramm eher Symbolik als echte Neuaufstellung. In der Community wird spekuliert, dass der angekündigte Personalabbau in sehr großer Größenordnung noch nicht das Ende struktureller Einschnitte darstellt. Die Sorge: Ohne klaren Zukunftsentwurf könne die Aktie zur „ausgequetschten Zitrone“ werden, bei der der Streubesitz die Last einer vermeintlich aktionärsfernen Governance trägt.

    Bewertung, Dividende und taktische Chancen

    Trotz des überwiegend kritischen Tons gibt es auch Stimmen, die die Chance im aktuellen Kursniveau sehen. Mit einer Marktkapitalisierung von 15,73 Milliarden Euro und einem rückblickenden Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,09 wird die Aktie als niedrig bewertet wahrgenommen. Einige Beiträge betonen, Volkswagen erziele trotz Gewinnwarnung weiterhin Gewinne, und die Ausschüttungsquote früherer Jahre von etwa 30 Prozent des Gewinns werde als grundsätzlich angemessen eingeschätzt. Aus diesem Blickwinkel erscheint die jüngste Kursreaktion überzogen, da ein Teil der Belastungen aus Sicht dieser Nutzer nur temporärer Natur sein könnte.

    Mehrere Forumsteilnehmer verfolgen zudem eine taktische Handelsstrategie. Sie verweisen auf den starken Kursrutsch infolge großer Paketverkäufe und auf die möglichen Zwangsumschichtungen von Indexfonds. Einzelne Anleger sehen in der beschleunigten Abgabe eine kurzfristige Einstiegsgelegenheit mit der Erwartung eines technischen Rebounds, insbesondere im Umfeld der anstehenden Indexanpassung. Gleichzeitig gibt es klar definierte Kursmarken, unter denen ein Einstieg überhaupt erst in Betracht gezogen wird. Die Wochenspanne zwischen der Unterstützung am bisherigen Tief bei 78,04 Euro und dem Widerstand am Hoch bei 82,46 Euro dient dabei als unmittelbarer Orientierungsrahmen.

    Für die kommende Woche blickt die Community vor allem auf die Kursreaktion in den ersten Handelsstunden nach der Gewinnwarnung, die Umsetzung der Indexumstellung sowie die weitere Nachrichtenlage zu Margen, Sparprogramm und Elektromodellen. Im Vordergrund stehen die Frage, ob sich der Kurs im Bereich der aktuellen Unterstützung stabilisieren kann, und ob sich ein technischer Gegenlauf in Richtung des jüngsten Widerstands durchsetzt – oder ob neue Tiefststände die Skepsis gegenüber der mittelfristigen Ertragskraft von Volkswagen weiter untermauern.

    Volkswagen (VW) Vz Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -7,7 %
    Wochenhoch / Wochentief 82,46€ / 78,04€
    KGV (Vorjahr) 7,09
    Marktkapitalisierung 15,73 Mrd.EUR

    Stand: 20.09.2026, 15:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 82,46€ und das Wochentief bei 78,04€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Volkswagen (VW) Vz

    -5,71 %
    -7,67 %
    +10,69 %
    -6,85 %
    -18,40 %
    -26,50 %
    -57,12 %
    -32,40 %
    +1.578,26 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403
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