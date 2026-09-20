Merz will sich um kurz nach 18.00 Uhr zum Wahlausgang äußern
Für Sie zusammengefasst
- Merz äußert sich nach Prognosen zu den Wahlen
- CDU-Präsidium tagt am Wahlabend in Berlin
- Nach Sachsen-Anhalt wächst die Kritik an Merz
Foto: Siarhei - 356130783
BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Chef Friedrich Merz will sich direkt nach den Prognosen für den Ausgang der Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin öffentlich äußern. Der Kanzler werde in der CDU-Zentrale in Berlin Stellung nehmen, hieß es im Konrad-Adenauer-Haus. Merz hatte für den Wahlabend das CDU-Präsidium in die Parteizentrale bestellt. Nach dem Absturz der CDU bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt vor zwei Wochen war die Kritik an Merz auch in der CDU immer lauter geworden. Vier Tage vor den Wahlen hatten die acht mächtigen CDU-Ministerpräsidenten dem Kanzler allerdings mit einer gemeinsamen Erklärung Rückendeckung gegeben./mfi/bk/DP/zb
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