Deutsche Rohstoff kommt kaum vom Fleck: Jetzt entscheidet dieser Faktor

Ein großer Teil der Community verortet die Aktie klar im Unterbewertungslager. Immer wieder wird betont, dass die Deutsche Rohstoff im Vergleich zu typischen Small-Cap-Ölförderern als günstiger, finanziell solider und operativ robuster wahrgenommen wird. Das anhand der Vorjahreszahlen ermittelte Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5,82 wird von vielen als Indiz dafür gesehen, dass der Markt die aktuell hohen Ölpreise und die daraus resultierenden Gewinne nur unzureichend einpreist.

Die Aktie der Deutschen Rohstoff AG stand in dieser Woche im Fokus der Diskussionsforen, obwohl sich der Kurs per saldo kaum bewegte. Bei einer Wochenperformance von +0,0 Prozent, einer Spanne zwischen 90,10 und 94,40 Euro sowie einem unterdurchschnittlichen Handelsvolumen rückte weniger die kurzfristige Kursdynamik in den Mittelpunkt, sondern die Frage, wie die Gesellschaft bei Ölpreisen um die 100 US-Dollar bewertet werden sollte. Der zentrale Streitpunkt: ob der aktuelle Kurs die aus Sicht vieler Anleger außergewöhnlich starken Ertragsaussichten angemessen widerspiegelt – und wie das Management das bestehende Potenzial kapitalallokatorisch nutzt.

Mehrere Beiträge beschäftigen sich detailliert mit der Profitabilität neuer Bohrungen. Auf Basis der Unternehmensunterlagen und der jüngsten Managementaussagen wird geschätzt, dass sich neue Bohrplätze – abhängig vom Ölpreis – in weniger als einem Jahr amortisieren könnten. Einzelne Berechnungen in der Community kommen, ausgehend von den im Halbjahresbericht beschriebenen Projekten, bei WTI-Notierungen um 100 US-Dollar sogar auf Rückflusszeiten, die in der Größenordnung weniger Monate liegen. Dies wird als Signal für eine außergewöhnlich hohe Kapitalverzinsung interpretiert. Ergänzt wird diese Sichtweise durch die Einschätzung, dass die Gesellschaft bei anhaltend hohen Preisen einen erheblichen Teil ihrer aktuellen Marktkapitalisierung binnen eines Jahres als Nettogewinn erwirtschaften könnte. Diese Aussagen sind allerdings Einschätzungen der Foren-Nutzer und keine bestätigten Prognosen.

Gestützt wird der Optimismus durch die Makrolage. Der anhaltend hohe Ölpreis, spekulativ verstärkt durch Berichte über Pipelineausfälle und Lieferkürzungen in Saudi-Arabien, gilt in der Diskussion als Rückenwind. Mehrere Nutzer erwarten, dass sich Angebotsrisiken im Nahen Osten und politische Eingriffe in die strategischen Ölreserven der USA zwar kurzfristig auf den Spotpreis auswirken, die Profitabilität der Förderer insgesamt aber auf hohem Niveau halten. In diesem Kontext erscheint vielen der Umstand bemerkenswert, dass der Kurs der Deutschen Rohstoff trotz der starken Rohölrallye nur verhalten reagiert hat.

Aktienrückkauf als Zankapfel

Die sichtbarste Konfliktlinie in der Community verläuft entlang der Frage, wie das Management den freien Cashflow einsetzen sollte. Ein großer, sehr aktiver Teil der Diskutanten fordert deutlich offensivere Aktienrückkäufe. Aus ihrer Sicht sei die Aktie auf dem aktuellen Niveau klar unter dem inneren Wert zu haben, weshalb Rückkäufe die attraktivste aller verfügbaren Investitionsmöglichkeiten darstellten. Immer wieder wird betont, dass Nachfrage nach eigenen Aktien den Kurs stabilisieren, die Bewertung verbessern und über eine sinkende Aktienzahl den Gewinn je Aktie nachhaltig steigern könnte. Historische Beispiele aus anderen Branchen werden herangezogen, um die langfristig positiven Effekte konsequenter Rückkaufprogramme zu illustrieren.

Dem steht eine eher zurückhaltende Position gegenüber, die der Unternehmensführung eine vorsichtigere Kapitalallokation zugesteht. Vertreter dieser Sichtweise argumentieren, dass neue Bohrungen bei den aktuellen Ölpreisen sehr hohe Renditen versprechen und daher – zumindest solange das Preisniveau anhält – ebenfalls attraktive Einsatzmöglichkeiten für das Kapital darstellen. Zudem wird darauf hingewiesen, dass der langfristige Ölpreis schwer prognostizierbar sei und der Markt deshalb einen strukturellen Bewertungsabschlag auf die gesamte Branche vornehme. Ein dauerhaft höheres KGV, etwa in Richtung 8, halten diese Stimmen daher für ambitioniert.

Kritik gibt es allerdings auch an der Investor-Relations-Arbeit. Mehrere Beiträge bemängeln, dass das Unternehmen in seinen Mitteilungen vor allem EBITDA-Zahlen kommuniziert und aus Sicht der Anleger zu wenig Transparenz zur erwarteten Gewinnentwicklung schafft. Formulierungen werden als zu vorsichtig oder „nebulös“ wahrgenommen. Dies wird als ein möglicher Grund dafür gesehen, dass viele Investoren das Renditeprofil noch nicht vollständig nachvollziehen und die Aktie trotz hoher Gewinne auf einem vergleichsweise niedrigen Bewertungsniveau verharren könnte.

Zwischen Ölpreisfantasie und Struktur-Rabatt

Auf der Risikoseite steht für die Community die hohe Abhängigkeit vom Ölpreis klar im Vordergrund. Wiederholt wird darauf hingewiesen, dass ein großer Teil der außerordentlichen Ertragskraft aus einem Umfeld sehr hoher Preise resultiert, das sich historisch als volatil erwiesen hat. Der fallende Verlauf der Terminstrukturkurve bei WTI wird in den Diskussionen als Signal interpretiert, dass der Markt langfristig wieder niedrigere Preise erwartet. Hinzu kommt die strategische Unsicherheit durch den globalen Trend zur Dekarbonisierung, der langfristig den Ölverbrauch und damit auch die Bewertungsbasis traditioneller Förderer beeinflussen könnte.

Gleichzeitig wird der Aktienkursverlauf der vergangenen Woche als Beleg dafür gesehen, dass Ölwerte von der jüngsten Rohölrallye nur begrenzt profitieren konnten. Einige Diskutanten führen dies auf anhaltende Skepsis institutioneller Anleger gegenüber fossilen Geschäftsmodellen zurück. In der Folge wird damit gerechnet, dass sich die strukturelle Unterbewertung der Aktie trotz hoher Gewinne über längere Zeit hinweg fortsetzen könnte.

Für die kommende Woche richten sich die Blicke der Anleger auf das technische Bild und auf mögliche Signale des Managements. Auf der Oberseite steht das Wochenhoch bei 94,40 Euro als erste relevante Hürde, während das Wochentief bei 90,10 Euro eine kurzfristige Unterstützung markiert. Aus Sicht vieler in der Community wäre eine weitere Konkretisierung der Prognosen – etwa in Form aktualisierter Unternehmensziele bei anhaltend hohen Ölpreisen – ein potenzieller Katalysator. Im Vordergrund der Erwartungen steht jedoch die Frage, ob das Unternehmen sein bisher eher vorsichtiges Tempo bei Aktienrückkäufen erhöht und damit ein sichtbares Zeichen setzt, wie es die eigene Bewertung einschätzt.

Deutsche Rohstoff Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance +0,0 % Wochenhoch / Wochentief 94,40€ / 90,10€ KGV (Vorjahr) 5,82 Marktkapitalisierung 451,49 Mio.EUR

Stand: 20.09.2026, 18:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 94,40€ und das Wochentief bei 90,10€ die zunächst wichtigsten Marken.