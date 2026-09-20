Merz
Ich möchte unser Land voranbringen
Für Sie zusammengefasst
- Merz will trotz Wahlniederlagen im Amt bleiben
- CDU-Chef Merz will den Reformkurs fortsetzen
- Er will das Land mit Reformen voranbringen
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
BERLIN (dpa-AFX) - Trotz der schlechten Ergebnisse der CDU bei den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin will Bundeskanzler Friedrich Merz im Amt bleiben und den eingeschlagenen Reformkurs fortsetzen. "Ich möchte unser Land voranbringen", sagte der CDU-Vorsitzende in Berlin. "Die Reformen müssen kommen."/sk/DP/zb
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