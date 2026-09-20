Hochrechnungen
AfD bei der Landtagswahl in MV knapp vor SPD
Für Sie zusammengefasst
- AfD liegt bei Landtagswahl in MV knapp vor der SPD
- CDU muss um den Wiedereinzug in den Landtag zittern
- Erste Hochrechnungen sehen die AfD knapp vorn
Foto: Siarhei - 356130783
SCHWERIN (dpa-AFX) - Die AfD liegt bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern nach den ersten Hochrechnungen von ARD und ZDF knapp vor der SPD. Die CDU muss um den Wiedereinzug in den Landtag zittern./mi/DP/zb
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