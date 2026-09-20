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    Merz

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    CDU-Ergebnis in MV 'ein Desaster'

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz nennt CDU-Einbußen im Norden ein Desaster
    • CDU wurde politisch zwischen SPD und AfD zerrieben
    • Evers führte Berliner CDU zu ordentlichem Ergebnis
    Merz - CDU-Ergebnis in MV 'ein Desaster'
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Chef Friedrich Merz hat die schweren Einbußen seiner Partei bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern als "ein Desaster" bezeichnet. Das Ergebnis könne man nicht schönreden, sagte der Kanzler in der CDU-Zentrale in Berlin. "Die CDU hat gekämpft, aber es ist am Ende die CDU zerrieben worden in der Zuspitzung zwischen SPD und AfD." Die Nordost-CDU steht laut Hochrechnungen von ARD und ZDF an der Schwelle von fünf Prozent.

    Zu den Einbußen der CDU bei Abgeordnetenhauswahl in Berlin sagte Merz, Spitzenkandidat Stefan Evers habe die CDU mit vollem Einsatz und großem Engagement zu einem "ordentlichen Ergebnis" geführt. Evers habe in einer sehr schwierigen Situation den Staffelstab übernommen, sagte Merz mit Blick auf den Rückzug des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner (CDU)./sam/DP/zb






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