Berliner Grüne wollen Koalition mit Linken und SPD
Für Sie zusammengefasst
- Grüne streben rot-grün-rote Koalition in Berlin an
- Bündnis mit SPD und Linken soll progressiv werden
- Stahr und Ghirmai verkünden den Koalitionswunsch
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen streben nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus eine rot-grün-rote Koalition an. "Wir wollen jetzt Verantwortung übernehmen und gemeinsam mit SPD und Linken ein progressives Bündnis für Berlin schmieden", erklärten die beiden Landesvorsitzenden Nina Stahr und Philmon Ghirmai./kr/DP/zb
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