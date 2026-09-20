Ministerpräsidentin Schwesig
Ich stehe bereit
Für Sie zusammengefasst
- Schwesig bekräftigt ihren Anspruch auf das Amt
- AfD kann laut Schwesig keine Regierung stellen
- Mehrheit will demokratische und stabile Regierung
Foto: Siarhei - 356130783
SCHWERIN (dpa-AFX) - Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat nach der Landtagswahl ihren Anspruch auf das Amt der Ministerpräsidentin unterstrichen. "Die AfD wird keine Regierung stellen können", sagte Schwesig im NDR. "Die Mehrheit hat sich für demokratische Parteien entschieden. Deshalb stehe ich bereit, die Arbeit fortzusetzen." Sie stehe bereit für eine stabile demokratische Regierung. 60 Prozent der Bürgerinnen und Bürger wollten, dass sie die Arbeit fortsetze./hr/DP/zb
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