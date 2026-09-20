Banaszak sieht Grüne in MV und Berlin in der Regierung

BERLIN (dpa-AFX) - Der Grünen-Vorsitzende Felix Banaszak geht davon aus, dass seine Partei sowohl in Berlin als auch in Mecklenburg-Vorpommern an der nächsten Regierung beteiligt sein wird. Mit Blick auf Mecklenburg-Vorpommern, wo die Hochrechnungen die Grünen am frühen Abend knapp im Landtag sahen, erwarte er, dass die Grünen "Teil der nächsten Landesregierung" werden, sagte er der ARD. Das gelte auch für Berlin. "Das heißt, das Gewicht der Grünen wird in den nächsten Monaten steigen", fügte er hinzu. Deshalb sei er jetzt "ein sehr zufriedener Parteivorsitzender", sagte Banaszak, der gemeinsam mit Franziska Brantner an der Spitze der Grünen steht.

Mit Blick auf die Linkspartei in Berlin sagte der Grünen-Vorsitzende: "Wir haben immer gesagt, wir wollen mit Linken und SPD ein Bündnis lieber bilden", gleichzeitig sei man auch, was andere mögliche Konstellationen angehe, gesprächsbereit. Die Anforderungen für ein Bündnis mit der Linken seien für ihn klar, sagte Banaszak. Und ergänzte: "Ich bin dafür, dass wir uns einsetzen, dass Jüdinnen und Juden und Menschen muslimischen Glaubens gleichermaßen sicher sind in Berlin und hier ihre Heimat haben." Es brauche "ein klares Bekenntnis gegen Antisemitismus"./abc/DP/zb



