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    Eralp will in Verhandlungen auf Vergesellschaftung bestehen

    Für Sie zusammengefasst
    • Eralp beharrt auf Vergesellschaftung großer Konzerne
    • Linke will die Mietenkrise durch Vergesellschaftung
    • Koalitionen droht Streit um Wohnungskonzerne
    Eralp will in Verhandlungen auf Vergesellschaftung bestehen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp will bei möglichen Koalitionsverhandlungen in Berlin auf der Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne beharren. "Wenn die Linke regiert, wird vergesellschaftet. Das habe ich so gesagt und dabei bleibe ich auch", sagte Eralp in der ARD. "Das Votum der Berlinerinnen und Berliner gilt auch für mein Programm und meine Person, insofern bestehe ich darauf, dass wir vergesellschaften - neben den vielen anderen Dingen, die wir auch tun müssen, um die Mietenkrise in unserer Stadt endlich anzugehen." Die Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne gehörte zu den wichtigsten Forderungen der Linken im Berliner Wahlkampf. Bei möglichen Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen könnte das Thema zum entscheidenden Knackpunkt werden./nif/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 16,20 auf Tradegate (18. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um +0,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,11 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 14,84 Mrd..

    Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +12,61 %/+91,44 % bedeutet.






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    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Bewertung der Deutsche-Wohnen-Aktie bei etwa 16,25 Euro. Thematisiert werden der implizite Basiszins und die Marktrisikoprämie im Ertragswert sowie der Einfluss steigender Zinsen und eines Betas unter eins. Die Aktie wird als unbefristete Anleihe mit rund 6,4–6,5 % Rendite gesehen, deren Attraktivität gegenüber anderen Langläufern begrenzt ist. Wegen des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags bestehe kein direkter Inflationsschutz durch die Immobilien. Ein Squeeze-out werde frühestens nach 2030 erwartet; bis dahin bleibt ein Tausch in Vonovia im Spruchverfahren relevant.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Wohnen eingestellt.

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