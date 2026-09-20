Linke-Chefin
Berlin hat den Politikwechsel gewählt.
Für Sie zusammengefasst
- Linke feiert in Berlin ein unglaubliches Ergebnis
- Wohnen soll durch sozialen Bau bezahlbar werden
- Linke will Volksentscheid zur Enteignung umsetzen
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
BERLIN (dpa-AFX) - Linke-Chefin Ines Schwerdtner hat den Sieg ihrer Partei in Berlin als "unglaubliches Ergebnis" bezeichnet. "Berlin hat den Politikwechsel gewählt. Wir sind so stolz", sagte sie im ZDF. Die Linke werde alles tun, um das Wohnen wieder bezahlbar zu machen. Dazu gehörten sozialer Wohnungsbau und auch eine Vergesellschaftung. Die Linke will einen erfolgreichen Volksentscheid aus dem Jahr 2021 zur Enteignung großer Wohnungskonzerne gegen Entschädigung umsetzen. Dies ist umstritten. Die Linke ist laut Hochrechnungen von ARD und ZDF stärkste Kraft in Berlin./hoe/DP/zb
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