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    Linke-Chef

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    Wahlsieg in Berlin Zeichen an Merz

    Für Sie zusammengefasst
    • Pantisano wertet den Berliner Wahlsieg als Signal
    • Linke wollen Politikwechsel und hohe Mieten angehen
    • Vergesellschaftung großer Konzerne bleibt das Ziel
    Linke-Chef - Wahlsieg in Berlin Zeichen an Merz
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Linken-Chef Luigi Pantisano sieht im Sieg seiner Partei bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus eine Botschaft an die Bundesregierung. "Es ist ein deutliches Zeichen für einen Politikwechsel in Berlin und auch ein deutliches Zeichen an Kanzler Merz, dass er heute Abend abgewählt worden ist", sagte Pantisano. Das gute Resultat für seine Partei gebe auch Motivation, den Weg für kommende Wahlen so weiterzugehen und sich klar auf ein Thema zu fokussieren, das die Menschen bewege - wie etwa die hohen Mieten.

    Ein wichtiger Teil des Berliner Wahlprogramms war die Forderung nach einer Vergesellschaftung von großen Wohnungskonzernen. Daran will die Partei festhalten: "Wir haben vor der Wahl versprochen, dass wir für eine Vergesellschaftung eintreten, und wir werden uns auch nach der Wahl das zum Ziel setzen", so Pantisano.

    In Mecklenburg-Vorpommern habe die "Zuspitzung am Ende auf die Ministerpräsidentin und die AfD" die Partei einige Stimmen gekostet, man sehe sich aber trotzdem gestärkt, sagte Pantisano mit Blick auf Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD)./rew/DP/zb






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