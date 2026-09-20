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    Banaszak stellt Bedingungen für Koalition mit Linken in Berlin

    Für Sie zusammengefasst
    • Banaszak fordert Bezahlbarkeit und Gerechtigkeit
    • Berlin soll vereint bleiben und Sicherheit schaffen
    • Antisemitismus soll nach der Wahl Thema werden
    Banaszak stellt Bedingungen für Koalition mit Linken in Berlin
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Bundeschef Felix Banaszak stellt Bedingungen dafür, dass sich die Grünen in Berlin an einer Koalition mit der Linken beteiligen. Banaszak sagte im ZDF, Berlin habe einen Politikwechsel gewählt. "Menschen wollen, dass es bezahlbar wird, und sie wollen, dass es gerechter zugeht."

    Für einen solchen Politikwechsel stünden die Grünen zur Verfügung. "Das haben wir vor der Wahl gesagt, das sagen wir auch heute. Aber wir haben auch vor der Wahl gesagt, ich wiederhole das: Wir wollen, dass Berlin ein Ort bleibt, der sich nicht weiter spalten lässt, sondern wieder zusammengeführt wird. Wir wollen dafür sorgen, dass sich Jüdinnen und Juden genauso sicher in Berlin fühlen wie Menschen muslimischen Glaubens. Und deswegen gibt es da keinen Rabatt von uns."

    Banaszak wurde auch gefragt zu Aussagen des Zentralrats der Juden. Zentralratspräsident Josef Schuster erklärte, die Linke sei im Wahlkampf wiederholt mit antisemitischen Grenzüberschreitungen aufgefallen. Dazu sagte Banaszak: "Diese Debatte ist real da." Das Thema werde nach der Wahl auch auf die Tagesordnung kommen müssen./hoe/DP/zb






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