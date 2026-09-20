Prognose
Kremlpartei Geeintes Russland gewinnt Duma-Wahl
Für Sie zusammengefasst
- Geeintes Russland gewinnt Parlamentswahl
- Kremlpartei erhält laut Umfragen 49,4 Prozent
- Antikriegspartei Jabloko wurde ausgeschlossen
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
MOSKAU (dpa-AFX) - Die Kremlpartei Geeintes Russland ist bei der dreitägigen Parlamentswahl erwartungsgemäß zur Siegerin erklärt worden. Die regierende Partei kam nach dem Ausschluss der Antikriegspartei Jabloko laut Wahlnachbefragungen des staatlichen russischen Meinungsforschungsinstituts Wziom auf 49,4 Prozent der Stimmen, wie Agenturen in Moskau berichteten./mau/DP/zb
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