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    Berlin-Hochrechnungen

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    Keine Mehrheit für Schwarz-Grün-Rot

    Für Sie zusammengefasst
    • CDU, Grüne und SPD verfehlen Berlins Mehrheit
    • Die Linke wird laut Hochrechnungen stärkste Kraft
    • Rot-Grün-Rot gilt als mögliche Regierungsoption
    Berlin-Hochrechnungen - Keine Mehrheit für Schwarz-Grün-Rot
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Ein Bündnis aus CDU, Grünen und SPD hätte in Berlin nach neuen Hochrechnungen von ARD und ZDF keine Mehrheit. Nach ARD-Zahlen von 19.57 Uhr hätten die drei Parteien zusammen 79 von 159 Sitzen im Abgeordnetenhaus. Die ZDF-Hochrechnung von 20.14 Uhr sieht sie bei 65 von 130 Sitzen. Wie groß das Parlament am Ende tatsächlich wird, hängt von der Zahl der Überhang- und Ausgleichmandate ab. Laut beiden Hochrechnungen wäre das BSW knapp im Parlament vertreten, was für die Mehrheitsverhältnisse ebenfalls von Bedeutung ist.

    Die Linke ist bei der Wahl nach den Hochrechnungen mit deutlichem Vorsprung stärkste Kraft geworden. Die CDU rutschte auf Platz zwei ab. Rechnerisch ohne Probleme möglich wäre den Zahlen zufolge ein rot-grün-rotes Bündnis, von den Grünen gab es dazu bereits positive Signale. Frühere Hochrechnungen hatten aber auch ein schwarz-rot-grünes Bündnis als rechnerische Möglichkeit gesehen - was für Grüne und SPD mehrere Optionen für eine Regierungsbildung bedeuten würde./sku/DP/zb






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