Das GAC-KD-Werk in Kambodscha nimmt die Produktion auf und setzt damit neue Maßstäbe für die lokale Fertigung

Kambodscha, 20. September 2026 /PRNewswire/ -- Am 17. September fand in der Provinz Kampong Chhnang die feierliche Einweihungszeremonie des GAC-KD-Werks in Kambodscha statt. Der kambodschanische Ministerpräsident Hun Manet und der chinesische Botschafter in Kambodscha, Wang Wenbin, nahmen an der Feier teil, ebenso wie Jiang Xiuyun, stellvertretender Geschäftsführer der GAC Group, und Wang Shunsheng, stellvertretender Geschäftsführer von GAC International und Präsident des Regionalzentrums für Südostasien, die gemeinsam mit der Führungsspitze der TH Group – dem strategischen Partner von GAC in Kambodscha – den offiziellen Start des THAM-Montagewerks für GAC-Fahrzeuge miterlebten. Dies markiert eine neue Etappe in der Entwicklung von GAC in Kambodscha, nämlich den Übergang vom Export kompletter Fahrzeuge zur lokalen Fertigung, und stellt einen weiteren Erfolg der wirtschaftlichen und handelspolitischen Zusammenarbeit zwischen China und Kambodscha dar.

Premierminister Hun Manet war persönlich anwesend, um diesen wichtigen Moment mitzuerleben. Er wies darauf hin, dass die offizielle Inbetriebnahme des GAC-KD-Werks einen bedeutenden Meilenstein im industriellen Wandel der Königlichen Regierung Kambodschas darstellt. Dies trage dazu bei, dass Kambodscha den Übergang von arbeitsintensiven Industriezweigen hin zu kapital-, hochtechnologie- und hochqualifikationsorientierten Sektoren vollziehe, die lokale industrielle Entwicklung vorantreibe, die Wertschöpfung der nationalen Wirtschaft steigere und neue Quellen für wirtschaftliches Wachstum erschließe.

Vom Import kompletter Fahrzeuge bis hin zur lokalen Montage hat GAC seine Präsenz in Kambodscha stetig ausgebaut. Das Projekt wurde im Jahr 2024 vollständig in Angriff genommen, und dank der engen Zusammenarbeit aller Beteiligten schloss das Werk alle Vorbereitungs- und Bauarbeiten ab und nahm offiziell die Produktion auf. Im Rahmen dieses lokalen Montageprojekts ist die TH Group für die Anlageninvestitionen, den Bau sowie die Fahrzeugmontage verantwortlich, während GAC komplette CKD-Bausätze (Completely Knocked Down), technische Standards und umfassende technische Unterstützung über die gesamte Lieferkette hinweg bereitstellt. Eine geplante Jahreskapazität von rund 10.000 Einheiten.

Die starke Marktentwicklung untermauert einmal mehr die Ergebnisse der intensiven Marktbearbeitung durch GAC. TRUMPCHI verzeichnet seit 2024 in Kambodscha ein explosives Wachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von über 300 % in den letzten drei Jahren und belegte im Jahr 2025 den ersten Platz unter den chinesischen Automobilmarken in Kambodscha, wobei der Einfluss der Marke kontinuierlich zunimmt.

Die Inbetriebnahme des GAC-KD-Werks in Kambodscha markiert einen völlig neuen Ausgangspunkt für die intensive Expansion von GAC in Kambodscha. In den vergangenen sieben Jahren hat GAC durch konkrete Maßnahmen zur Kapazitätssteigerung, zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zum Technologietransfer Entwicklungsmöglichkeiten mit der kambodschanischen Bevölkerung geteilt – von der Erschließung neuer Vertriebskanäle bis zur Produkteinführung, vom Aufbau der Marke bis zur Modernisierung der Fertigung.

Weitere Informationen zu GAC finden Sie unter: https://www.gacgroup.com/en oder folgen Sie uns in den sozialen Medien.

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