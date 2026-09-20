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    CDU-Landeschef Peters

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    Lade keine Schuld in Berlin ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Peters weist Schuldzuweisung nach Berlin zurück
    • Reformen in Deutschland und MV dringend nötig
    • CDU erzielt mit 5,2 Prozent historisches Tief
    CDU-Landeschef Peters - Lade keine Schuld in Berlin ab
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    SCHWERIN (dpa-AFX) - Mecklenburg-Vorpommerns CDU-Landeschef Daniel Peters hat im NDR-Fernsehen zurückgewiesen, er habe die Schuld an der Wahlniederlage seiner Partei bei der Führung der Union in Berlin abgeladen. "Ich lade überhaupt keine Schuld nach Berlin ab", sagte Peters. "Ich finde, der Kanzler hat an der Stelle recht, dass wir ganz, ganz dringend sogar in Deutschland und auch in Mecklenburg-Vorpommern Reformen brauchen."

    Auf die Frage, ob er am Abend überlegt habe, zurückzutreten, wich der CDU-Spitzenkandidat aus. Er sagte: "Erstmal hoffe ich, dass wir den Einzug in den Landtag absichern können, dass sich das im Laufe des Wahlabends dann so ergibt. Und über alles andere werden wir in Ruhe in den Gremien beraten."

    Peters bezeichnete das Abschneiden seiner Partei als "krachende Niederlage". Die Union stürzte nach Hochrechnungen auf 5,2 Prozent ab, ihr schlechtestes Ergebnis der Nachkriegsgeschichte in einem Land, im Bund und in Europa.

    Bundeskanzler Friedrich Merz hatte zuvor gesagt: "Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster."/bsp/DP/zb






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