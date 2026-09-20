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    Huawei Digital Power präsentiert auf der IDEE 2026 Lösungen für verschiedene Anwendungsszenarien mit den Schwerpunkten Netzbildung und KI

    SHANGHAI, 20. September 2026 /PRNewswire/ -- Die 4. International Digital Energy Expo (IDEE 2026) fand vom 15. bis 17. September statt. Auf der IDEE 2026 präsentierte Huawei Digital Power unter dem Motto „Jeden Sonnenstrahl optimal nutzen, Strom für die Stromlosen" seine neuesten Ansätze zum Thema „Netzbildung + KI" im Bereich der erneuerbaren Energien. Das Unternehmen stellte seine Lösungen für Energieversorger, netzbildende Energiespeichersysteme (ESS), intelligente Mikronetze, grünen Strom für Gewerbe und Industrie (C&I), ultraschnelles Laden sowie netzinteraktive KI-Rechenzentren (AIDC) vor.

    Versorgungsunternehmen: Netzbildende Stabilität trifft auf KI über den gesamten Lebenszyklus

    Huaweis FusionSolar 9.0 UtilityPV-Lösung stellte die branchenweit erste 1000-VAC-Lösung, den branchenweit ersten netzbildenden String-Wechselrichter und die branchenweit größte intelligente 11-MW-Umspannstation vor. Diese Lösung verbessert die Leistungsfähigkeit großer Anlagen für erneuerbare Energien in Bezug auf Wirkungsgrad, Netzverträglichkeit sowie intelligenten Betrieb und Wartung (O&M) weiter.

    Der innovative intelligente String-Wechselrichter verfügt über Netzerkennung und Schwingungsdämpfung. Im Bereich der KI basiert der „FusionSolar Agent" auf der Zusammenarbeit zwischen Gerät, Edge und Cloud. Dies hilft Kunden, Herausforderungen bei der Liberalisierung des Strommarktes zu bewältigen und einen höheren Gesamtnutzen zu erzielen. Am 10. September 2026 bestand die „Smart I-V Curve Diagnosis"-Lösung von Huawei erfolgreich den L5-Test – die höchste Zertifizierungsstufe – des China General Certification Center und wurde damit zur ersten Lösung der Branche, die diese Zertifizierung erhielt.

    Netzstabilisierende Energiespeichersysteme: Stabilisierung der Netze und Verbesserung der intelligenten Betriebsfähigkeiten

    Huawei hat sechs netzbildende Funktionen auf Anlagenebene entwickelt, darunter Unterstützung der Kurzschlusskapazität, Trägheitsreaktion, Breitband-Schwingungsdämpfung, Primärfrequenzregelung, Black-Start-Fähigkeit und nahtloser Netz-Off-Grid-Wechsel. Diese Funktionen gewährleisten eine stabile Netzbildung für die gesamte Anlage unter allen Betriebsbedingungen und zu jeder Zeit.

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