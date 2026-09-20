Skoda-Chef wechselt zu Volvo Cars

Jedes verkaufte Chinesen-Auto ist eines, das potentiell VW nicht mehr verkaufen kann.

Die Stückzahlen bei BYD, XPeng, leapmotor, und weiteren zwingen VW in die Knie.

Wenn die Chinesen richtig aufdrehen, wird es für Deutschlands Automobilindustrie dramatisch.





Jahrelang hat man die heimische Industrie geschützt, durch Zölle, Sicherheitstests und ADAC-Berichte, Zulassungsvorschriften.

Das ging auch lange gut.

Am schlimmsten ist der Wegfall von Russland als Absatzmarkt. Nach dem Abzug westlicher Hersteller dominieren chinesische Automarken (wie Haval, Chery und Geely) den russischen Markt und machen über 50 % aller Pkw-Verkäufe aus.

Viele dieser Hersteller nutzen mittlerweile die ehemaligen Produktionsstätten westlicher Marken in Russland, um ihre Fahrzeuge direkt vor Ort zu montieren.





https://www.n-tv.de/wirtschaft/Wie-China-Russlands-einst-boomenden-Automarkt-erobert-id30870740.html





Die Chinesen müssen nur noch beweisen, dass sie Qualität bauen. Es hapert an einigen Stellen noch, aber das sind Probleme, die kann man abstellen.





Das allerschlimmste steht VW/Porsche noch bevor.

Denn mit haufenweise verkauften BYD oder Xpengs entsteht auch ein nennenswerter Gebrauchtmarkt. Und damit bessere Ersatzteilversorgung.

Ist dieser Damm erst mal gebrochen, wird das nicht mehr aufgefangen.

Schon heute bekommt man für 32.000 € einen BYD Seal, der in der Front wie ein Porsche Cayenne aussieht, mit gerade mal 6000km auf der Uhr.









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Noch härter wird es, wenn ganz neue Marktsegmente erschlossen werden:





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Quelle: IT-Times.





--> Mit dem DENZA Z9 GT Convertible wird nicht nur Porsche in den Schatten gestellt, sondern gleich Lamborghini angegriffen.

Die 1000 PS Leistung entsprechen dem Lucid Sapphire Air (stärkstes E-Auto der Welt).





Last but not least: Die Chinesen lassen sich die Shanghai Automesse nicht von ein paar Klimaidioten blockieren, ohne dass die im Gefängnis landen.

Während Deutschland in München inzwischen auf der einst weltweit beachtetsten Automesse allen ernstes Lastenräder ausstellt,

braucht sich nicht wundern, wenn die Musik relativ schnell ganz woanders spielt.





Ich hab schon mal vorher geschrieben: Arbeitskollegen haben sich jetzt BYD und leapmotor bestellt.

Je mehr Leute das tun, desto größer der Werbeeffekt durch Erfahrung. Das ist der allerwichtigste Part.

Wenn dann noch Autovermieter die Marken in ihre Portfolios aufnehmen, wodurch etliche wichtige Kundenkontakte entstehen, dann möchte ich nicht in der Haut der etablierten Autoindustrie stecken.





VW und Porsche steigen dann so schnell ab, wie CDU und SPD als Volksparteien.







