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    Schwesig irritiert von Merz-Äußerung

    Für Sie zusammengefasst
    • Schwesig zeigt sich über Merz’ Kurs irritiert
    • Sie fordert vom Kanzler mehr Demut und Selbstkritik
    • Die CDU erzielt im Nordosten ein historisches Tief
    Schwesig irritiert von Merz-Äußerung
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    SCHWERIN (dpa-AFX) - Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat sich verwundert gezeigt über eine Äußerung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zu dessen Kurs. Auf die Frage, ob sie die Aussage des CDU-Vorsitzenden vom frühen Abend begrüße, wonach er bei seinem Reformkurs und im Amt bleiben wolle, sagte Schwesig: "Ich bin über diese Aussage sehr irritiert." Vom Kanzler sei eigentlich mehr Demut angebracht.

    "Wenn ich sehe, wie schlecht hier die CDU abschneiden wird, mit der ich selber viele Jahre auch gut zusammengearbeitet habe, muss der Kanzler sich schon selbstkritisch fragen, ob er einfach so weitermachen kann." Der Kanzler und die gesamte Bundesregierung seien gefragt, "kritisch zu überlegen, was sie ändern, weil sonst die AfD überall immer stärker wird".

    Die SPD-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern hatte sich im Wahlkampf stark von der Bundesregierung aus Union und SPD abgegrenzt. Nach einer Aufholjagd landet die SPD laut Hochrechnungen mit rund 35,4 bis 35,5 Prozent rund 2,5 Punkte hinter der AfD auf Platz zwei.

    Die CDU im Nordosten stürzte demnach auf ein historisch schlechtes Ergebnis ab und könnte erstmals aus einem Landtag fliegen./seb/DP/zb






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