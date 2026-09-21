Zefiro Methane, Shell und Siemens Energy: Drei aussichtsreiche Aktien mit viel Energie und Kursfantasie
Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane Wenn eine Ölquelle versiegt, ist das Geschäft für den Förderer irgendwann vorbei. Für Zefiro Methane beginnt es dann erst. Der nordamerikanische Umweltdienstleister verschließt alte …
Foto: zukunftsbilanzen.de
Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane Wenn eine Ölquelle versiegt, ist das Geschäft für den Förderer irgendwann vorbei. Für Zefiro Methane beginnt es dann erst. Der nordamerikanische Umweltdienstleister verschließt alte Bohrlöcher und beseitigt Altlasten der fossilen Energiewirtschaft. Neue Millionenaufträge machen den Nebenwert interessant. Die Aktien von Shell und Siemens Energy ergänzen das Trio aus der Energie- und Rohstoffbranche mit hohen Mittelzuflüssen und vollen Auftragsbüchern. Wir nehmen die drei Titel mit Energie und Kursfantasie im Aktien-Check unter die Lupe.
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