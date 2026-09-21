🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLahontan Gold AktievorwärtsNachrichten zu Lahontan Gold
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Telekom trotzt der Branche, TUI kämpft am Tief und Lahontan Gold nimmt Anlauf: Die großen Chancen im Überblick!

    Die Deutsche Telekom wurde durch die Herabstufung des Konkurrenten Orange in Sippenhaft genommen, setzt aber im Gegenzug mit einem 20-Milliarden-Cashflow und purer KI-Fantasie auf Angriff. Bei TUI lockt ebenfalls nach einem herben Kursrutsch und …

    Deutsche Telekom trotzt der Branche, TUI kämpft am Tief und Lahontan Gold nimmt Anlauf: Die großen Chancen im Überblick!
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Die Deutsche Telekom wurde durch die Herabstufung des Konkurrenten Orange in Sippenhaft genommen, setzt aber im Gegenzug mit einem 20-Milliarden-Cashflow und purer KI-Fantasie auf Angriff. Bei TUI lockt ebenfalls nach einem herben Kursrutsch und einem anstehenden Führungswechsel womöglich das Einstiegsfenster für mutige antizyklische Anleger. Und im Rohstoffsektor steht der Explorer Lahontan Gold möglicherweise unmittelbar vor einem massiven charttechnischen Ausbruch, der spekulative Kursgewinne für die Mutigen versprechen könnte. Wir schauen uns die Aktien an und klären, wo aktuell die besten Chancen liegen. Lesen Sie jetzt den kompletten Artikel und erfahren Sie, welche dieser Aktien in Ihr Portfolio gehören!

    Lesen sie den Artikel hier weiter





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Zukunftsbilanzen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Deutsche Telekom trotzt der Branche, TUI kämpft am Tief und Lahontan Gold nimmt Anlauf: Die großen Chancen im Überblick! Die Deutsche Telekom wurde durch die Herabstufung des Konkurrenten Orange in Sippenhaft genommen, setzt aber im Gegenzug mit einem 20-Milliarden-Cashflow und purer KI-Fantasie auf Angriff. Bei TUI lockt ebenfalls nach einem herben Kursrutsch und …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     