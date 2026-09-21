Deutsche Telekom trotzt der Branche, TUI kämpft am Tief und Lahontan Gold nimmt Anlauf: Die großen Chancen im Überblick!
Die Deutsche Telekom wurde durch die Herabstufung des Konkurrenten Orange in Sippenhaft genommen, setzt aber im Gegenzug mit einem 20-Milliarden-Cashflow und purer KI-Fantasie auf Angriff. Bei TUI lockt ebenfalls nach einem herben Kursrutsch und …
Foto: zukunftsbilanzen.de
Die Deutsche Telekom wurde durch die Herabstufung des Konkurrenten Orange in Sippenhaft genommen, setzt aber im Gegenzug mit einem 20-Milliarden-Cashflow und purer KI-Fantasie auf Angriff. Bei TUI lockt ebenfalls nach einem herben Kursrutsch und einem anstehenden Führungswechsel womöglich das Einstiegsfenster für mutige antizyklische Anleger. Und im Rohstoffsektor steht der Explorer Lahontan Gold möglicherweise unmittelbar vor einem massiven charttechnischen Ausbruch, der spekulative Kursgewinne für die Mutigen versprechen könnte. Wir schauen uns die Aktien an und klären, wo aktuell die besten Chancen liegen. Lesen Sie jetzt den kompletten Artikel und erfahren Sie, welche dieser Aktien in Ihr Portfolio gehören!
Lesen sie den Artikel hier weiter
Lesen sie den Artikel hier weiter
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte