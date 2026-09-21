Vorläufiges Ergebnis
AfD siegt in MV - Debakel für die CDU
Für Sie zusammengefasst
- AfD gewinnt Landtagswahl mit 38,2 Prozent
- SPD folgt mit 35,5 Prozent auf dem zweiten Platz
- Linke und Grüne ziehen ein, CDU und BSW scheitern
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
SCHWERIN (dpa-AFX) - Die AfD hat nach Angaben der Landeswahlleitung mit 38,2 Prozent der Stimmen die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern gewonnen. Auf Platz zwei folgt die SPD mit 35,5 Prozent, zudem ziehen die Linke (6,5 Prozent) und die Grünen (5,7 Prozent) in den Landtag ein, die CDU (4,9 Prozent) sowie das BSW (4,8 Prozent) scheitern knapp./bal/DP/zb
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