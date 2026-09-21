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    Wie bei Börsenaltmeiser André Kostolany! Sind Siemens Energy, BioNTech oder HPQ Silicon etwas für antizyklische Anleger?

    Antizyklische Anleger aufgepasst! An der Börse geht es eben nicht immer rational zu. Börsenaltmeister André Kostolany verglich das Verhältnis zwischen Unternehmensentwicklung und Aktienkurs gerne mit einem Spaziergänger und seinem Hund. Mal läuft …

    Wie bei Börsenaltmeiser André Kostolany! Sind Siemens Energy, BioNTech oder HPQ Silicon etwas für antizyklische Anleger?
    Foto: esg-aktien.de
    Antizyklische Anleger aufgepasst! An der Börse geht es eben nicht immer rational zu. Börsenaltmeister André Kostolany verglich das Verhältnis zwischen Unternehmensentwicklung und Aktienkurs gerne mit einem Spaziergänger und seinem Hund. Mal läuft der Hund voraus, mal bleibt er zurück und am Ende bewegen sich beide in dieselbe Richtung. Ein solches Beispiel scheint derzeit HPQ Silicon zu sein. Während das Unternehmen eine positive Meldung nach der anderen veröffentlicht, steht die Aktie unter Druck. Genau diese Diskrepanz macht die Aktie für antizyklische Anleger interessant. Bei Siemens Energy ist es eher umgekehrt. Die Aktie hat schon sehr viel Wachstum vorausgenommen. Analysten raten zum Verkauf. Und wie ist es bei BioNTech?

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    Wie bei Börsenaltmeiser André Kostolany! Sind Siemens Energy, BioNTech oder HPQ Silicon etwas für antizyklische Anleger? Antizyklische Anleger aufgepasst! An der Börse geht es eben nicht immer rational zu. Börsenaltmeister André Kostolany verglich das Verhältnis zwischen Unternehmensentwicklung und Aktienkurs gerne mit einem Spaziergänger und seinem Hund. Mal läuft …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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