Vor Trump-Xi-Gipfel
China und USA sprechen über KI
- USA und China beraten über KI-Risiken und Handel
- Trump und Xi planen Gipfel in Washington am Donnerstag
- Zollpause und Taiwans Spannungen bleiben zentrale Themen
NEW YORK (dpa-AFX) - Wenige Tage vor dem geplanten Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping haben Vertreter der beiden weltgrößten Volkswirtschaften in New York über ihren Handelskonflikt und Sicherheitsrisiken beim Einsatz Künstlicher Intelligenz gesprochen. Man habe den Chinesen einen Mechanismus vorgeschlagen, um den Austausch wichtiger Informationen zur KI-Entwicklung sicherzustellen, sagte US-Finanzminister Scott Bessent anschließend. "Wir wollen eine gemeinsame Vision hinsichtlich gemeinsamer Ziele und gemeinsamer Bedrohungen."
Weitere inhaltliche Details dazu nannte der Minister nicht - er sprach lediglich von einem "sehr erfolgreichen" Treffen mit Chinas Vize-Ministerpräsident He Lifeng. Bessent hatte kürzlich gesagt, die Vereinigten Staaten seien offen für Gespräche darüber, wie Gefahren im Umgang mit KI vermieden werden könnten. Bei dem Treffen in New York sei nun neben der KI-Thematik auch über den von US-Präsident Donald Trump vorgeschlagenen Handelsrat (Board of Trade) gesprochen worden, sagte er.
Die Gespräche fanden in der New Yorker Zentrale der US-Großbank JPMorgan Chase statt. Laut dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer sollen sie den Boden für ein erfolgreiches Gipfeltreffen zwischen Xi und Trump am Donnerstag bereiten. US-Medienberichten zufolge soll Xi schon am Mittwoch in Washington eintreffen. Die chinesische Seite hält sich bislang bedeckt und informierte im Vorfeld nur knapp über den Besuch.
Greer hatte vorab erklärt, die US-Regierung werde die Umsetzung jüngster Zusagen überwachen und sich für einen "ausgewogenen Handel" einsetzen. Trump ärgert sich seit langem darüber, dass China weitaus mehr in die Vereinigten Staaten exportiert als von dort importiert.
Ein weiteres Thema für beide Seiten dürfte eine Verlängerung des derzeitigen Burgfriedens im Zollkonflikt sein - die vereinbarte Zollpause läuft am 10. November aus. China habe seine Zusage, die Lieferungen kritischer Mineralien wieder zu erleichtern, bislang nicht ausreichend umgesetzt, kritisierte ein hochrangiger US-Regierungsvertreter.
Aus Peking hieß es, beide Seiten würden sich "vom wichtigen Konsens der beiden Staatschefs leiten lassen" und über Wirtschafts- und Handelsfragen beraten. Konkrete Themen nannte das chinesische Handelsministerium nicht.
Beim Gipfel der beiden Präsidenten dürften auch der Iran-Krieg und die Spannungen um die Inselrepublik Taiwan eine Rolle spielen. Chinas Beziehungen zu Russland könnten ebenfalls zur Sprache kommen./jon/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,34 % und einem Kurs von 222,3 auf Nasdaq (19. September 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +3,93 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,16 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,66 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 344,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +34,97 %/+79,96 % bedeutet.
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Community Beiträge zu NVIDIA - 918422 - US67066G1040
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.
Quelle: Stock3
https://de.investing.com/news/stock-market-news/bank-of-america-hebt-prognose-fur-ushalbleiterindustrie-an-18--jahrliches-wachstum-erwartet-93CH-3662739
Warum dann aber bei Nvidia zitternde Kniee erhalten? Warum nicht, wenn man eine Markt Korrektur erwartet, eher auf Kandidaten zielen, die tatsächlich mehr als 20% fallen könnten? Die Logik dahinter erschließt sich mir eifnach nicht, wenn Leute hier zu Nvidia kommen und meinen, "es steht eine Korrektur bevor", "hier kann man short gehen" etc. - Guckt doch doch davor doch wenigsten andere Werte vom NDX100 an. 3/4 davon mehr dazu eignen sich besser als eine Nvidia. Daher ist das für mich verschwendete Lebenszeit.
Diesen Schwachsinn hat der Spinner Fugmann, ein angeblicher Experte, herausgehauen. Die KI Unternehmen würden sich gegenseitig Aufträge zuschieben, um angeblichen Umsatz vorzugaukeln. Dieser Typ ist so schizophren, der Stand zu nahe an der Wand mit der Schaukel. Da gibt es ja noch mehr dieser Experten. Was ich bisher aus einigen Foren gelernt habe ist, es gibt Fans und Hater. Leider habe ich zu oft auf die beide im falschen Moment gehört, obwohl ich immer wieder feststellte, das Gegenteil war der Fall und Chancen nie genutzt oder zu spät. Bedauerlicherweise leben diese Foren und Wallstreet-Online davon. Kritik wird gelöscht, aber Typen wie Pollinger und andere Säcke dürfen hier ein und aus gehen, da passiert nichts. Nur ein neuer Name, aber die gleiche Nachricht.