🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Letzte Züge der Riesling-Ernte in Rheinland-Pfalz

    Für Sie zusammengefasst
    • Riesling-Lese in Rheinland-Pfalz fast abgeschlossen
    • Trockene Bedingungen sorgen für gesunde Trauben
    • Früher Start, doch große Reifeunterschiede
    Letzte Züge der Riesling-Ernte in Rheinland-Pfalz
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    MAINZ (dpa-AFX) - Die Weinlese für Riesling-Trauben in Rheinland-Pfalz befindet sich auf der Zielgeraden. Mitte der Woche soll die Weinernte abgeschlossen sein, wie eine Sprecherin des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Pfalz Süd mitteilte. So waren zuletzt auch am Calmont in Bremm, einer besonders steilen Weinlage, Erntehelfer im Einsatz.

    Die Trauben seien in diesem Jahr aufgrund der trockenen Bedingungen sehr gesund, sagte die Sprecherin. Für den Riesling-Jahrgang werde daher eine hervorragende Qualität erwartet. Riesling gilt als Aushängeschild des deutschen Weinbaus. Die Rebsorte bringe frische und fruchtige Weißweine hervor, die auch am Markt nachgefragt würden. Zudem bilde Riesling seine Herkunft besonders gut ab und sei vielseitig einsetzbar - etwa als Schorle, Süßwein oder pur in hoher Qualität.

    Frühe Weinlese

    Dem Deutschen Weininstitut (DWI) zufolge begann die Weinlese in diesem Jahr so früh wie noch nie. Allerdings habe es sehr große Reife-Unterschiede in den einzelnen Weinbergen gegeben. Grund sei die unterschiedliche Wasserversorgung. "Starke Trockenheit hemmt die Reifeentwicklung", hieß es dazu. Manche Weinberge bräuchten daher etwas länger bis zur Lesereife.

    Der trockene und heiße Supersommer mit der kräftigen Sonneneinstrahlung sei den roten Trauben wie Spätburgunder besonders zugutegekommen. Aber auch die südländischen Sorten wie Merlot, Cabernet Sauvignon und Syrah, die in Deutschland immer häufiger zu finden seien, profitierten./agy/DP/zb







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Letzte Züge der Riesling-Ernte in Rheinland-Pfalz Die Weinlese für Riesling-Trauben in Rheinland-Pfalz befindet sich auf der Zielgeraden. Mitte der Woche soll die Weinernte abgeschlossen sein, wie eine Sprecherin des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Pfalz Süd mitteilte. So waren zuletzt auch am …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     