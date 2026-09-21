🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAurubis AktievorwärtsNachrichten zu Aurubis

    Hamburgs Wirtschaftssenatorin

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    2040-Klimaziel ohne Netzausbau schwer erreichbar

    Für Sie zusammengefasst
    • Leonhard fordert schnelleren Ausbau der Stromnetze
    • Hamburg will CO2-Neutralität bereits 2040 erreichen
    • Industrie verlangt verlässlich große Strommengen
    Hamburgs Wirtschaftssenatorin - 2040-Klimaziel ohne Netzausbau schwer erreichbar
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HAMBURG (dpa-AFX) - Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) mahnt Übertragungsnetzbetreiber zu mehr Geschwindigkeit beim Ausbau und der Erneuerung der Stromnetze. "Im Norden wird viel Strom aus nachhaltigen Quellen gewonnen. Die Übertragungsnetze, die Hamburg anbinden, und die wenigen Verteilpunkte müssten längst ausgebaut sein", sagte Leonhard im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

    "Hier müssen rasch Entscheidungen getroffen und zügig umgesetzt werden", sagte die Senatorin weiter. "Wenn das nicht passiert, wird 2040 schwer erreichbar sein." Im Oktober vergangenen Jahres entschieden die Hamburger mehrheitlich in einem Volksentscheid, das Ziel der CO2-Neutralität von 2045 auf 2040 vorzuziehen. In Wirtschaftskreisen ist die Vorgabe umstritten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Aurubis AG!
    Long
    157,78€
    Basispreis
    1,16
    Ask
    × 14,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    179,68€
    Basispreis
    1,29
    Ask
    × 13,01
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Übertragungsnetzbetreiber sind für das überregionale Stromnetz verantwortlich. Hamburg gehört zum Netzgebiet von 50Hertz, das Umland fällt unter die Zuständigkeit von Tennet. Übertragungsnetzbetreiber sind zu unterscheiden von den lokalen Verteilnetzbetreibern, die den Strom zum Endverbraucher bringen.

    Leonhard: Industriebetriebe wollen weg von fossilen Brennstoffen

    Industriebetriebe in der Stadt beabsichtigten, ihre Fertigung stärker auf Strom umzustellen - auch aus Resilienzerwägungen, berichtete Leonhard. "Fossile Brennstoffe sind nicht nur aus Gründen der Klimaauswirkungen weniger attraktiv." Sie seien überdies geopolitischen Verwerfungen unterworfen, wie der Iran-Krieg zeige. Infolge des Krieges stiegen Öl- und Gaspreise.

    Gebraucht werde zuverlässig fließender Strom in großen Mengen, sagte die Wirtschaftssenatorin. Die Industrie brauche eine verlässliche Perspektive. "Deswegen steht und fällt das Erreichen unserer Klimaziele 2040 mit dem Ausbau und der Ertüchtigung des Netzes."

    In Hamburg gibt es mehrere Unternehmen der Grundstoffindustrie, deren Produktion energieintensiv ist. Dazu gehören der Kupferhersteller Aurubis , der Stahlproduzent ArcelorMittal und die Aluminiumhütte von Trimet./lkm/hal/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aurubis Aktie

    Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 168 auf Lang & Schwarz (19. September 2026, 12:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aurubis Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Aurubis zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9800 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 186,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Aurubis Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 212,00EUR was eine Bandbreite von -4,76 %/+26,19 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Aurubis - 676650 - DE0006766504

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Aurubis. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Hamburgs Wirtschaftssenatorin 2040-Klimaziel ohne Netzausbau schwer erreichbar Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) mahnt Übertragungsnetzbetreiber zu mehr Geschwindigkeit beim Ausbau und der Erneuerung der Stromnetze. "Im Norden wird viel Strom aus nachhaltigen Quellen gewonnen. Die Übertragungsnetze, die …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     