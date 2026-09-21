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    INDEX-MONITOR/Krisenfolge

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    Volkswagen (VW) nicht mehr im EuroStoxx 50

    Für Sie zusammengefasst
    • VW scheidet wegen der Krise aus dem EuroStoxx 50
    • Engie und Nokia ersetzen VW und Wolters Kluwer
    • Indexfonds müssen ihre Portfolios neu gewichten
    INDEX-MONITOR/Krisenfolge - Volkswagen (VW) nicht mehr im EuroStoxx 50
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Krise des deutschen Autobauers Volkswagen (VW) wirkt sich auch auf dessen Berücksichtigung in wichtigen Aktienindizes aus. Die Wolfsburger sind ab diesem Montag nicht mehr im EuroStoxx 50 notiert, wie der Indexanbieter ISS Stoxx bekanntgab. Die VW-Aktie hat seit Jahresbeginn etwas mehr als ein Viertel verloren. Auf Sicht von fünf Jahren liegt das Minus sogar bei fast 60 Prozent.

    Neben VW fliegt auch der niederländische Informationsdienstleister Wolters Kluwer aus dem Auswahlindex für die Eurozone. Aufgenommen werden dafür der französische Energiekonzern Engie und der finnische Netzwerkausrüster Nokia .

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    Im Stoxx 50 , in dem auch Unternehmen aus Ländern mit einer anderen Währung als Euro notiert sind, ersetzt die britische Bank Barclays die niederländische Internet-Beteiligungsholding Prosus .

    Im Stoxx Europe 600 kommt es zu mehr als einem Dutzend Änderungen. Unter anderem müssen ihn der Flughafenbetreiber Fraport und der Autozulieferer Aumovio verlassen. Aufgenommen werden dafür neben vier griechischen Banken der britische Billigflieger Easyjet .

    Wichtig sind Indexänderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden. Diese müssen ihre Portfolios entsprechend umschichten und neu gewichten, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./he/la

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 5,401 auf Lang & Schwarz (20. September 2026, 19:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -6,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,97 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 15,72 Mrd..

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 111,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +31,15 %/+57,38 % bedeutet.





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