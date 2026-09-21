Mayr-Melnhof zurück im ATX - RBI in den ATX five

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Raiffeisen Bank International Aktie

Die Raiffeisen Bank International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 71,45 auf Lang & Schwarz (20. September 2026, 18:58 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Raiffeisen Bank International Aktie um -7,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,09 %.

Die Marktkapitalisierung von Raiffeisen Bank International bezifferte sich zuletzt auf 20,11 Mrd..

Raiffeisen Bank International zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4100 %.