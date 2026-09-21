INDEX-MONITOR
Mayr-Melnhof zurück im ATX - RBI in den ATX five
- Mayr-Melnhof Karton kehrt in den ATX zurück
- SBO scheidet aus, RBI rückt in den ATX five auf
- Liquidität und Streubesitz bestimmen ATX-Aufnahme
WIEN (dpa-AFX) - Nach der halbjährlichen Überprüfung der österreichischen Indizes durch das Indexkomitee der Wiener Börse kommt es am Montag zu folgenden Änderungen: Mayr-Melnhof Karton kehrt nach einem Jahr in den österreichischen Leitindex ATX zurück und löst damit SBO ab. Im ATX five, der die fünf höchstgewichteten Aktien des ATX umfasst, rückt Raiffeisen Bank International AG (RBI) anstelle von Voestalpine auf, teilte die Wiener Börse am Abend mit.
Für die Aufnahme in den ATX sind zwei zentrale Kriterien entscheidend: der durchschnittliche tägliche Aktienumsatz (Liquidität) und die frei handelbaren Unternehmensanteile am Markt (Streubesitz-Kapitalisierung)./phs/APA/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Raiffeisen Bank International Aktie
Die Raiffeisen Bank International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 71,45 auf Lang & Schwarz (20. September 2026, 18:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Raiffeisen Bank International Aktie um -7,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,09 %.
Die Marktkapitalisierung von Raiffeisen Bank International bezifferte sich zuletzt auf 20,11 Mrd..
Raiffeisen Bank International zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4100 %.